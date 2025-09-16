Буряк назвав головну проблему команди Шовковського

Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: УНІАН

Колишній півзахисник та екснаставник київського "Динамо" Леонід Буряк підбив підсумки стартового відрізка сезону для команди Олександра Шовковського. За його словами, клуб підійшов до початку чемпіонату в непоганій формі, але проблеми не обмежуються підготовкою.

Головною складністю експерт назвав відсутність домашніх матчів, повідомляє портал "Динамо Київ від Шурика".

Чемпіони України продовжує проводити поєдинки в Польщі, що, на думку Буряка, не дає змоги команді відчувати ту атмосферу та підтримку, яка є в Києві. Він упевнений, що це безпосередньо відбивається на результаті в єврокубках.

Тренер Леонід Буряк. Фото: УНІАН

Окрему увагу фахівець приділив кадровому питанню. У минулому в "Динамо" було більше легіонерів високого рівня, які допомагали молодим українським гравцям рости швидше. Сьогодні ж команда натрапляє на труднощі в запрошенні кваліфікованих іноземців через війну.

Про причини нестабільності

Буряк вважає, що молодим футболістам нинішнього складу не вистачає системного навантаження та інтенсивних матчів. На його думку, слабкий рівень чемпіонату України не дозволяє команді готуватися до серйозних європейських викликів.

"Команда стартувала непогано, але логістичні труднощі та відсутність домашніх матчів даються взнаки. Молоді гравці повинні перебувати під постійним навантаженням, інакше прогресу не буде. У чемпіонаті рівень суперників низький, і це відразу видно в єврокубках. Я думаю, що тільки серйозна робота та посилення складу допоможуть повернути команді стабільність", — пояснив Буряк.

