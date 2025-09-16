Відео
Мілевський розкрив проблему українського футболу

Мілевський розкрив проблему українського футболу

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 10:49
Мілевський оцінив рівень гравців нинішнього Динамо
Тренер "Динамо" Шовковський та захисник Михавко. Фото: УНІАН

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський поділився своїм поглядом на розвиток футболу і порівняв покоління гравців своєї епохи з нинішніми. Він зазначив, що сьогодні на полі все менше харизматичних лідерів, здатних вести за собою команду.

За словами ексфорварда, у його час в українських клубах було багато сильних особистостей, чиї імена знала вся країна, повідомляє YouTube-канал "Футбольний диван".

Читайте також:

Тоді конкуренція і рівень чемпіонату України мали інакший вигляд, а зараз в очі впадає брак яскравих постатей. Артем Мілевський також звернув увагу на те, що сучасний футбол став більш дисциплінованим та організованим. Однак, на його думку, цього недостатньо без справжнього характеру та великих перемог на міжнародній арені.

Артем Милевский
Артем Мілевський та Андрій Ярмоленко. Фото: УНІАН

Що Мілевський сказав про нинішнє "Динамо"

Говорячи про команду Шовковського, експерт підкреслив, що команда часто покладається на індивідуальні дії, а комбінаційної гри, яка тішила вболівальників у минулому, помітно менше. Він зазначив, що характер у гравців є, але системності в атаці поки не вистачає.

"Футболісти дисциплінованіші та професійніші, але харизми стало менше. У мій час усе вирішували емоції, характер та бажання вести за собою. У "Динамо" я бачу індивідуальні сплески, але не цілісної гри. Вірю, що команда здатна повернути яскравість, якщо з'являться справжні лідери", — пояснив Мілевський.

Нагадаємо, Мирон Маркевич пояснив, що допоможе Іллі Забарному досягти успіху у французькому "ПСЖ".

Донецький "Шахтар" змінив трансферну вартість одного зі своїх легіонерів перед можливим продажем.

спорт футбол Артем Мілевський Динамо Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
