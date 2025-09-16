Милевский оценил уровень игроков нынешнего Динамо

Тренер "Динамо" Шовковский и защитник Михавко. Фото: УНИАН

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился своим взглядом на развитие футбола и сравнил поколение игроков своей эпохи с нынешними. Он отметил, что сегодня на поле все меньше харизматичных лидеров, способных вести за собой команду.

По словам экс-форварда, в его время в украинских клубах было много сильных личностей, чьи имена знала вся страна, сообщает YouTube-канал "Футбольный диван".

Тогда конкуренция и уровень чемпионата Украины выглядели иначе, а сейчас в глаза бросается нехватка ярких фигур. Артем Милевский также обратил внимание на то, что современный футбол стал более дисциплинированным и организованным. Однако, по его мнению, этого недостаточно без настоящего характера и больших побед на международной арене.

Артем Милевский и Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Что Милевский сказал о нынешнем "Динамо"

Говоря о команде Шовковского, эксперт подчеркнул, что команда часто полагается на индивидуальные действия, а комбинационной игры, которая радовала болельщиков в прошлом, заметно меньше. Он отметил, что характер у игроков есть, но системности в атаке пока не хватает.

"Футболисты дисциплинированнее и профессиональнее, но харизмы стало меньше. В мое время все решали эмоции, характер и желание вести за собой. В "Динамо" я вижу индивидуальные всплески, но не цельной игры. Верю, что команда способна вернуть яркость, если появятся настоящие лидеры", — объяснил Милевский.

