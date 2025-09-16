Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Буряк негативно оценил старт сезона для киевского Динамо

Буряк негативно оценил старт сезона для киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:43
Буряк назвал главную проблему команды Шовковского
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник и экс-наставник киевского "Динамо" Леонид Буряк подвел итоги стартового отрезка сезона для команды Александра Шовковского. По его словам, клуб подошел к началу чемпионата в неплохой форме, но проблемы не ограничиваются подготовкой.

Главной сложностью эксперт назвал отсутствие домашних матчей, сообщает портал "Динамо Киев от Шурика".

Реклама
Читайте также:

Чемпионы Украины продолжает проводить поединки в Польше, что, по мнению Буряка, не позволяет команде чувствовать ту атмосферу и поддержку, которая есть в Киеве. Он уверен, что это напрямую отражается на результате в еврокубках. 

Леонид Буряк
Тренер Леонид Буряк. Фото: УНИАН

Отдельное внимание специалист уделил кадровому вопросу. В прошлом у "Динамо" было больше легионеров высокого уровня, которые помогали молодым украинским игрокам расти быстрее. Сегодня же команда сталкивается с трудностями в приглашении квалифицированных иностранцев из-за войны.

О причинах нестабильности

Буряк считает, что молодым футболистам нынешнего состава не хватает системной нагрузки и интенсивных матчей. По его мнению, слабый уровень чемпионата Украины не позволяет команде готовиться к серьезным европейским вызовам.

"Команда стартовала неплохо, но логистические трудности и отсутствие домашних матчей сказываются. Молодые игроки должны находиться под постоянной нагрузкой, иначе прогресса не будет. В чемпионате уровень соперников низкий, и это сразу видно в еврокубках. Я думаю, что только серьезная работа и усиление состава помогут вернуть команде стабильность", — объяснил Буряк. 

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Илья Забарный получил важный совет от известного тренера. 

Артем Федецкий назвал специалиста, который мог бы заменить в сборной Украины Сергея Реброва. 

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Леонид Буряк
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации