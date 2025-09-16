Буряк назвал главную проблему команды Шовковского

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник и экс-наставник киевского "Динамо" Леонид Буряк подвел итоги стартового отрезка сезона для команды Александра Шовковского. По его словам, клуб подошел к началу чемпионата в неплохой форме, но проблемы не ограничиваются подготовкой.

Главной сложностью эксперт назвал отсутствие домашних матчей, сообщает портал "Динамо Киев от Шурика".

Реклама

Читайте также:

Чемпионы Украины продолжает проводить поединки в Польше, что, по мнению Буряка, не позволяет команде чувствовать ту атмосферу и поддержку, которая есть в Киеве. Он уверен, что это напрямую отражается на результате в еврокубках.

Тренер Леонид Буряк. Фото: УНИАН

Отдельное внимание специалист уделил кадровому вопросу. В прошлом у "Динамо" было больше легионеров высокого уровня, которые помогали молодым украинским игрокам расти быстрее. Сегодня же команда сталкивается с трудностями в приглашении квалифицированных иностранцев из-за войны.

О причинах нестабильности

Буряк считает, что молодым футболистам нынешнего состава не хватает системной нагрузки и интенсивных матчей. По его мнению, слабый уровень чемпионата Украины не позволяет команде готовиться к серьезным европейским вызовам.

"Команда стартовала неплохо, но логистические трудности и отсутствие домашних матчей сказываются. Молодые игроки должны находиться под постоянной нагрузкой, иначе прогресса не будет. В чемпионате уровень соперников низкий, и это сразу видно в еврокубках. Я думаю, что только серьезная работа и усиление состава помогут вернуть команде стабильность", — объяснил Буряк.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Илья Забарный получил важный совет от известного тренера.

Артем Федецкий назвал специалиста, который мог бы заменить в сборной Украины Сергея Реброва.