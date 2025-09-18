Видео
Главная Спорт Кварцяный назвал тренера, которого хочет видеть в Карпатах

Кварцяный назвал тренера, которого хочет видеть в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 15:05
Кварцяный оценил перспективы Лужного во главе Карпат
Тренер Виталий Кварцяный. Фото: УНИАН

Львовские "Карпаты" продолжают находиться в центре внимания футбольных болельщиков. В клубе обсуждают будущее главного тренера.

На фоне слухов о возможных кадровых изменениях все чаще звучат имена специалистов, которые могли бы возглавить команду, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Опытные тренеры не скрывают, что "Карпаты" нуждаются в человеке, способном дисциплинировать игроков и вдохнуть в клуб новый импульс. Среди упомянутых фигур оказались наставники с богатым опытом работы в украинском футболе, авторитетные как для болельщиков, так и для самих футболистов. 

Олег Лужный
Олег Лужный во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Фаворит по мнению Кварцяного

Именно такого специалиста выделил Виталий Кварцяный, подчеркнув, что речь идет о человеке, который способен работать на пределе возможностей и требовать того же от команды. По его словам, это тренер с характером, предельной требовательностью и любовью к справедливости.

Речь идет об Олеге Лужном, экс-капитане сборной Украины, который успел проявить себя и как футболист, и как наставник. Кварцяный уверен, что его кандидатура полностью соответствует духу "Карпат" и может стать ключом к развитию команды.

"Он всегда был трудягой, с бесспорным авторитетом и правильными принципами. С ним мы работали вместе, и я знаю, что он никогда не боится говорить правду и оставаться справедливым. Именно такой тренер может подойти "Карпатам", — отметил Кварцяный.

После пяти туров в УПЛ львовская команда занимает 12 место в турнирной таблице, она не одержала ни одной победы. 

Напомним, тренера одной из команд украинской Премьер-лиги предложили в качестве замены Сергея Реброва в национальной сборной. 

Лазарет киевского "Динамо" пополнил один из лидеров команды, Александр Шовковский рассказал детали о травме игрока. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
