Головна Спорт Оліслагерс зворушила вболівальників перед фіналом ЧС

Оліслагерс зворушила вболівальників перед фіналом ЧС

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 16:20
Оліслагерс пояснила, як хоче впоратися з Магучіх у фіналі ЧС
Емоції Ніколи Оліслагерс після перемоги. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс упевнено подолала кваліфікацію чемпіонату світу з легкої атлетики в Токіо та готується до вирішального старту.

Переможниця Діамантової ліги 2025 року на своїй сторінці в Instagram пояснила, що допомагає їй налаштуватися на фінал.

Читайте також:

Нікола Оліслагерс входить до числа фаворитів турніру завдяки своїм результатам у сезоні, включно з рекордом Океанії на 2,04 м. За останні два Олімпійські цикли вона стала однією з найстабільніших спортсменок світу, завоювавши срібло в Токіо-2020 та Парижі-2024.

Никола Олислагерс
Стрибок Ніколи Оліслагерс. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Підтримка для Оліслагерс

Головними суперницями австралійської легкоатлетки стануть призерки Олімпійських ігор і провідні спортсменки Європи та США на чолі з Ярославою Магучіх. Для виходу на п'єдестал Ніколі, за прогнозами експертів, доведеться брати висоту вище 2 метрів.

Австралійка наголосила, що для неї важливий не тільки спортивний результат, а й внутрішній настрій. Вона пов'язує свою силу з вірою, яка допомагає зберігати концентрацію в моменти напруженої боротьби. Нікола описала власні емоції цитатою з Біблії, обравши для цього уривок з "Євреїв 12:2".

"Дивлячись на Ісуса, Проводиря і Вершителя віри, який замість радості, що належала Йому, перетерпів хрест, нехтуючи ганьбою, і сів праворуч престолу Божого", — написала Нікола Оліслагерс.

Фінал жіночих змагань відбудеться в неділю, 21 вересня, на Національному стадіоні.

Нагадаємо, відомий футболіст Артем Кравець розповів про факти корупції в академії київського "Динамо".

Форвард збірної України Артем Довбик взимку отримає пропозиції про трансфер від клубів із різних країн.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика чемпіонат світу стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
