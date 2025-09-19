Оліслагерс пояснила, як хоче впоратися з Магучіх у фіналі ЧС

Емоції Ніколи Оліслагерс після перемоги. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс упевнено подолала кваліфікацію чемпіонату світу з легкої атлетики в Токіо та готується до вирішального старту.

Переможниця Діамантової ліги 2025 року на своїй сторінці в Instagram пояснила, що допомагає їй налаштуватися на фінал.

Нікола Оліслагерс входить до числа фаворитів турніру завдяки своїм результатам у сезоні, включно з рекордом Океанії на 2,04 м. За останні два Олімпійські цикли вона стала однією з найстабільніших спортсменок світу, завоювавши срібло в Токіо-2020 та Парижі-2024.

Стрибок Ніколи Оліслагерс. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Підтримка для Оліслагерс

Головними суперницями австралійської легкоатлетки стануть призерки Олімпійських ігор і провідні спортсменки Європи та США на чолі з Ярославою Магучіх. Для виходу на п'єдестал Ніколі, за прогнозами експертів, доведеться брати висоту вище 2 метрів.

Австралійка наголосила, що для неї важливий не тільки спортивний результат, а й внутрішній настрій. Вона пов'язує свою силу з вірою, яка допомагає зберігати концентрацію в моменти напруженої боротьби. Нікола описала власні емоції цитатою з Біблії, обравши для цього уривок з "Євреїв 12:2".

"Дивлячись на Ісуса, Проводиря і Вершителя віри, який замість радості, що належала Йому, перетерпів хрест, нехтуючи ганьбою, і сів праворуч престолу Божого", — написала Нікола Оліслагерс.

Фінал жіночих змагань відбудеться в неділю, 21 вересня, на Національному стадіоні.

