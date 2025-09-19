Олислагерс объяснила, как хочет справиться с Магучих в финале ЧМ

Эмоции Николы Олислагерс после победы. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс уверенно преодолела квалификацию чемпионата мира по легкой атлетике в Токио и готовится к решающему старту.

Победительница Бриллиантовой лиги 2025 года на своей странице в Instagram объяснила, что помогает ей настроиться на финал.

Никола Олислагерс входит в число фаворитов турнира благодаря своим результатам в сезоне, включая рекорд Океании на 2,04 м. За последние два Олимпийских цикла она стала одной из самых стабильных спортсменок мира, завоевав серебро в Токио-2020 и Париже-2024.

Прыжок Николы Олислагерс. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Поддержка для Олислагерс

Главными соперницами австралийской легкоатлетки станут призерки Олимпийских игр и ведущие спортсменки Европы и США во главе с Ярославой Магучих. Для выхода на пьедестал Николе, по прогнозам экспертов, придется брать высоту выше 2 метров.

Австралийка подчеркнула, что для нее важен не только спортивный результат, но и внутренний настрой. Она связывает свою силу с верой, которая помогает сохранять концентрацию в моменты напряженной борьбы. Никола описала собственные эмоции цитатой из Библии, выбрав для этого отрывок из "Евреям 12:2".

"Взирая на Иисуса, Поводыря и Вершителя веры, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божьего", — написала Никола Олислагерс.

Финал женских соревнований состоится в воскресенье, 21 сентября, на Национальном стадионе.

