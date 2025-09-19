Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Олислагерс растрогала болельщиков перед финалом ЧМ

Олислагерс растрогала болельщиков перед финалом ЧМ

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:20
Олислагерс объяснила, как хочет справиться с Магучих в финале ЧМ
Эмоции Николы Олислагерс после победы. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс уверенно преодолела квалификацию чемпионата мира по легкой атлетике в Токио и готовится к решающему старту.

Победительница Бриллиантовой лиги 2025 года на своей странице в Instagram объяснила, что помогает ей настроиться на финал.  

Реклама
Читайте также:

Никола Олислагерс входит в число фаворитов турнира благодаря своим результатам в сезоне, включая рекорд Океании на 2,04 м. За последние два Олимпийских цикла она стала одной из самых стабильных спортсменок мира, завоевав серебро в Токио-2020 и Париже-2024. 

Никола Олислагерс
Прыжок Николы Олислагерс. Фото: Reuters/Pawel Kopczynski

Поддержка для Олислагерс

Главными соперницами австралийской легкоатлетки станут призерки Олимпийских игр и ведущие спортсменки Европы и США во главе с Ярославой Магучих. Для выхода на пьедестал Николе, по прогнозам экспертов, придется брать высоту выше 2 метров.

Австралийка подчеркнула, что для нее важен не только спортивный результат, но и внутренний настрой. Она связывает свою силу с верой, которая помогает сохранять концентрацию в моменты напряженной борьбы. Никола описала собственные эмоции цитатой из Библии, выбрав для этого отрывок из "Евреям 12:2". 

"Взирая на Иисуса, Поводыря и Вершителя веры, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божьего", — написала Никола Олислагерс.

Финал женских соревнований состоится в воскресенье, 21 сентября, на Национальном стадионе. 

Напомним, известный футболист Артем Кравец рассказал о фактах коррупции в академии киевского "Динамо". 

Форвард сборной Украины Артем Довбик зимой получит предложения о трансфере от клубов из разных стран. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика чемпионат мира прыжки в высоту Никола Олислагерс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации