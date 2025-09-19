Зимой Довбика может ждать трансфер в известный клуб

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/officialasroma/

Футболист сборной Украины Артем Довбик остается на радарах европейских клубов. Летом 2025 года его трансфер не состоялся, но уже через несколько месяцев ситуация может измениться.

Среди претендентов на Довбика есть английские и испанские клубы, сообщает Tutto Mercato.

Тренерский штаб "Ромы" изменил мнение по поводу перспектив Артема Довбика в команде. Украинский форвард получит место в основном составе и сможет проявить себя на поле. Но это не означает, что римляне хотят сохранить игрока. Уже зимой Артем сможет уйти в аренду, если появится предложение, которое устроит все стороны.

Артем Довбик работает с мячом. Фото: instagram.com/officialasroma/

Кто претендует на Довбика

Интерес к 28-летнему футболисту проявляют клубы из Италии и Англии, но наиболее решительно настроены представители испанской Ла Лиги. В частности, "Вильярреал" все еще заинтересован в аренде Артема.

Также за развитием ситуации с Довбиком наблюдает испанский "Бетис". Этот клуб мог арендовать украинца в конце летнего трансферного окна, однако "Рома" в последний момент отказалась от такого варианта.

Вне зависимости от того, как Довбик проявит себя в первой половине сезона 2025/2026, у него будет шанс уже зимой сменить команду.

