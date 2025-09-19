Відео
Довбик уже взимку може піти з Роми до відомого клубу

Довбик уже взимку може піти з Роми до відомого клубу

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:16
Взимку Довбика може чекати трансфер у відомий клуб
Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/officialasroma/

Футболіст збірної України Артем Довбик залишається на радарах європейських клубів. Влітку 2025 року його трансфер не відбувся, але вже за декілька місяців ситуація може змінитися.

Серед претендентів на Довбика є англійські та іспанські клуби, повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

Тренерський штаб "Роми" змінив думку з приводу перспектив Артема Довбика в команді. Український форвард отримає місце в основному складі та зможе проявити себе на полі. Але це не означає, що римляни хочуть зберегти гравця. Уже взимку Артем зможе піти в оренду, якщо з'явиться пропозиція, яка влаштує всі сторони.

Артем Довбик
Артем Довбик працює з м'ячем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Хто претендує на Довбика

Інтерес до 28-річного футболіста виявляють клуби з Італії та Англії, але найбільш рішуче налаштовані представники іспанської Ла Ліги. Зокрема, "Вільярреал" все ще зацікавлений в оренді Артема.

Також за розвитком ситуації з Довбиком спостерігає іспанський "Бетіс". Цей клуб міг орендувати українця наприкінці літнього трансферного вікна, однак "Рома" в останній момент відмовилася від такого варіанту.

Незалежно від того, як Довбик проявить себе в першій половині сезону 2025/2026, у нього буде шанс уже взимку змінити команду.

Нагадаємо, українська спортсменка Людмила Лузан додала до своєї колекції одразу декілька титулів влітку 2025 року.

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн встановив новий історичний рекорд у Лізі чемпіонів.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
