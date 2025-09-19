Людмила Лузан стала найкращою спортсменкою серпня — як виглядає красуня

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Українська веслувальниця Людмила Лузан стала справжньою зіркою серпня. Після рекордних чотирьох золотих медалей на чемпіонаті світу в Мілані вона отримала від НОК нагороду найкращої спортсменки місяця.

Лузан, крім того, що є однією з найкращих українських спортсменок, вона ще й одна з найгарніших веслувальниць, повідомив портал Новини.LIVE.

Людмила Лузан. Фото: НОК України

Лузан мріє про золоті медалі, а не прикраси

Лузан наразі в збірній Україні є найкращою веслувальницею та лідером команди. При цьому вона на Олімпійських іграх вигравала срібні та бронзові медалі.

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Наразі Людмила готується до Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі, які пройдуть в 2028 році. За її ж словами, ціллю є лише золоті медалі, оскільки всі інші проби у неї вже є.

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Крім того, що Лузан є великою для України атлеткою, вона також є гарною дівчиною, яка не завжди з'являється в спортивних костюмах. В соцмережах Лузан можна побачити в гарних платтях, які демонструють модельні ніжки Людмили.

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

