Людмила Лузан стала найкращою спортсменкою серпня — як виглядає красуня

Лузан — неймовірна красуня-чемпіонка з мрією про золото Олімпіади
Українська веслувальниця Людмила Лузан стала справжньою зіркою серпня. Після рекордних чотирьох золотих медалей на чемпіонаті світу в Мілані вона отримала від НОК нагороду найкращої спортсменки місяця.
Лузан, крім того, що є однією з найкращих українських спортсменок, вона ще й одна з найгарніших веслувальниць, повідомив портал Новини.LIVE.
Лузан мріє про золоті медалі, а не прикраси
Лузан наразі в збірній Україні є найкращою веслувальницею та лідером команди. При цьому вона на Олімпійських іграх вигравала срібні та бронзові медалі.
Наразі Людмила готується до Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі, які пройдуть в 2028 році. За її ж словами, ціллю є лише золоті медалі, оскільки всі інші проби у неї вже є.
Крім того, що Лузан є великою для України атлеткою, вона також є гарною дівчиною, яка не завжди з'являється в спортивних костюмах. В соцмережах Лузан можна побачити в гарних платтях, які демонструють модельні ніжки Людмили.
