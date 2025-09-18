Сергій Ребров відповів на чутки про можливу роботу в Панатінаїкосі

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров став головною ціллю грецького "Панатінаїкоса". Клуб залишився без тренера та повернувся до спеціаліста, якого розглядала в часи роботи у "Ференцвароші".

Пряме запитання про можливу роботу в "Панатінаїкосі" Реброву поставив портал "Український футбол".

Ребров зазначив, що слід запитати у грецьких журналістів, чому вони таке пишуть. Він підкреслив, що має чинний контракт з Українською асоціацією футболу і не може вести перемовини з іншим клубом, тому всі ці розмови є лише чутками. На запитання про можливий інтерес до Панатінаїкоса він відповів, що його цікавить робота зі збірною України.

"Запитайте у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки. Мені цікаво працювати зі збірною України", — сказав Ребров.

Зазначимо, що у жовтні в разі невдачі у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу Реброва можуть звільнити.

