Головна Спорт Ребров може очолити клуб, що вибив Шахтар із Ліги Європи

Ребров може очолити клуб, що вибив Шахтар із Ліги Європи

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:35
Сергій Ребров може очолити Панатінаїкос — перші переговори вже відбулися
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров наразі під загрозою звільнення. У разі невдачі у жовтневих матчах йому буде важко втриматись на посаді.

Однак наразі Ребров розглядається на посаду головного тренера грецького "Панатінаїкосу", повідомив портал SDNA.

Читайте також:
Сергей Ребров
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Ребров вже має пропозиції

За інформацією джерела в "Панатінаїкосі", клуб розпочав пошуки нового тренера після відставки португальця Руї Віторії, який показав невдалі результати в чемпіонаті Греції.

Тимчасово обов’язки виконує Христос Конті, але ведуть переговори з іноземними спеціалістами, серед яких Ребров — пріоритетний варіант.

Українському тренеру буде важко домовитись, оскільки він має чинний контракт зі збірною України до липня 2026 року та посідає посаду віцепрезидента Федерації футболу України.

При цьому греки акцентують на тому, що перші контакти між сторонами вже відбулися, і зараз обговорюють шляхи дострокового розірвання угоди зі збірною для переїзду в Афіни.

Після початки роботи Реброва зі збірною України стало зрозуміло, що тренер більш підходить під клубний футбол.

Нагадаємо, раніше відомий експерт запропонував заміну Сергію Реброву.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський зізнався у травмі  свого гравця.

УАФ футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Панатінаїкос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
