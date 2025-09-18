Сергей Ребров может возглавить Панатинаикос — первые переговоры уже состоялись

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сейчас находится под угрозой увольнения. В случае неудачи в октябрьских матчах ему будет трудно удержаться на должности.

Однако, сейчас Ребров рассматривается на должность главного тренера греческого "Панатинаикоса", сообщил портал SDNA.

Ребров уже имеет предложения

По информации источника в "Панатинаикосе", клуб начал поиски нового тренера после отставки португальца Руи Витории, который показал неудачные результаты в чемпионате Греции.

Временно обязанности исполняет Христос Конти, но ведут переговоры с иностранными специалистами, среди которых Ребров — приоритетный вариант.

Украинскому тренеру будет трудно договориться, поскольку он имеет действующий контракт со сборной Украины до июля 2026 года и занимает должность вице-президента Федерации футбола Украины.

При этом, греки акцентируют на том, что первые контакты между сторонами уже состоялись, и сейчас обсуждают пути досрочного расторжения соглашения со сборной для переезда в Афины.

После начала работы Реброва со сборной Украины стало понятно, что тренер более подходит под клубный футбол.

