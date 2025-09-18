Видео
Україна
Ребров рассказал, уйдет ли из сборной Украины

Ребров рассказал, уйдет ли из сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 23:40
Сергей Ребров ответил на слухи о возможной работе в Панатинаикосе
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал главной целью греческого "Панатинаикоса". Клуб остался без тренера и вернулся к специалисту, которого рассматривала во времена работы в "Ференцвароше".

Прямой вопрос о возможной работе в "Панатинаикосе" Реброву задал портал "Украинский футбол".

Сергей Ребров
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Ребров рассказал, уйдет ли в "Панатинаикос"

Ребров отметил, что следует спросить у греческих журналистов, почему они такое пишут. Он подчеркнул, что имеет действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола и не может вести переговоры с другим клубом, поэтому все эти разговоры являются лишь слухами.

На вопрос о возможном интересе к Панатинаикосу он ответил, что его интересует работа со сборной Украины.

"Спросите у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи. Мне интересно работать со сборной Украины", — сказал Ребров.

Отметим, что в октябре в случае неудачи в квалификации на чемпионат мира по футболу Реброва могут уволить.

Напомним, ранее бывший футболист предложил УАФ нового тренера на замену Сергею Реброву.

Наставник "Динамо" Александр Шовковский признался, что его футболист получил травму.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
