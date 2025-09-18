Сергей Ребров ответил на слухи о возможной работе в Панатинаикосе

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал главной целью греческого "Панатинаикоса". Клуб остался без тренера и вернулся к специалисту, которого рассматривала во времена работы в "Ференцвароше".

Прямой вопрос о возможной работе в "Панатинаикосе" Реброву задал портал "Украинский футбол".

Ребров рассказал, уйдет ли в "Панатинаикос"

Ребров отметил, что следует спросить у греческих журналистов, почему они такое пишут. Он подчеркнул, что имеет действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола и не может вести переговоры с другим клубом, поэтому все эти разговоры являются лишь слухами. На вопрос о возможном интересе к Панатинаикосу он ответил, что его интересует работа со сборной Украины.

"Спросите у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи. Мне интересно работать со сборной Украины", — сказал Ребров.

Отметим, что в октябре в случае неудачи в квалификации на чемпионат мира по футболу Реброва могут уволить.

