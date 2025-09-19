Людмила Лузан стала лучшей спортсменкой августа — как выглядит красавица

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Представительница Украины в гребле Людмила Лузан стала настоящей звездой августа. После рекордных четырех золотых медалей на чемпионате мира в Милане она получила от НОК награду лучшей спортсменки месяца.

Лузан, кроме того, что является одной из лучших украинских спортсменок, она еще и одна из самых красивых атлеток, сообщил портал Новини.LIVE.

Людмила Лузан. Фото: НОК Украины

Лузан мечтает о золотых медалях, а не украшениях

Лузан сейчас в сборной Украины является лучшей в плане результатом и лидером команды. При этом она на Олимпийских играх выигрывала серебряные и бронзовые медали.

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Сейчас Людмила готовится к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. По ее же словам, целью являются лишь золотые медали, поскольку все остальные пробы у нее уже есть.

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Кроме того, что Лузан является великой для Украины атлеткой, она также является красивой девушкой, которая не всегда появляется в спортивных костюмах. В соцсетях Лузан можно увидеть в манящих платьях, которые демонстрируют модельные ножки Людмилы.

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

