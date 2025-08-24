Видео
Главная Спорт Лузан установила личный рекорд на чемпионатах мира

Лузан установила личный рекорд на чемпионатах мира

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 16:07
Лузан выиграла рекордное четвертое золото на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Людмила Лузан. Фото: ICF

Сборная Украины в последний день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ не осталась без медали. В Милане свою четвертую золотую награду выиграла Людмила Лузан.

Для украинки она стала рекордной, поскольку ранее она не выигрывала такое количество наград на одном чемпионате мира, сообщило "Суспільне".

Читайте также:
Людмила Лузан
Людмила Лузан с золотой медалью на награждении за 500 метров. Фото: ICF

Невероятный триумф Лузан

В финале каноэ-одиночки на дистанции 200 метров Лузан финишировала на первом месте с результатом 46.09 секунды. Украинка опередила ближайшую соперницу, кубинку Ярислейдис Сирил на 0.18 секунды.

Отметим, что этот заезд стал для Лузан завершающим на турнире, где она уже одержала три победы: в каноэ-двойке на 500 м с Ириной Федорив, в одиночке на 500 м и двойке на 200 м.

  1. Людмила Лузан (Украина) — 46.09 секунд
  2. Ярислейдис Сирил (Куба) — 46.27 секунд
  3. Екатерина Шляпникова — 46.59 секунд

Эта победа стала для нее восьмой золотой медалью в карьере на чемпионатах мира.

Отметим, что у 28-летней Лузан также есть два олимпийских серебра и бронзовая награда.

Напомним, ранее Александр Усик, Дарья Белодед, Андрей Шевченко сыграли в благотворительном матче для одной из бригад.

Также ранее показали, насколько женственной Лузан выглядит в платье.

рекорд Людмила Лузан гребля на каноэ и байдарке чемпионат мира победа
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
