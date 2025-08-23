Видео
Главная Спорт Лузан выиграла еще две золотые медали чемпионата мира

Лузан выиграла еще две золотые медали чемпионата мира

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 21:48
Людмила Лузан оформила золотой хет-трик на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Ирина Федорив и Людмила Лузан с золотыми медалями. Фото: facebook.com/ukr.canoe

Лидер сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан завоевала свои вторую и третью золотые медали на чемпионате мира в Милане. Ранее она вырвала первое место вместе с Ириной Федорив на дистанции 500 метров в каноэ-двойке.

В предпоследний день чемпионата мира Лузан выиграла в одиночке и в двойке, сообщил портал "Суспільне".

Читайте также:
Ирина Федорив и Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: facebook.com/ukr.canoe

Золотой хет-трик Лузан

Лузан выступила в двух финалах. Сначала она стала первой на дистанцию 500 метров в каноэ-одиночке, опередив главную конкурентку, канадку Кейт Винсент, на 1.23 секунды.

Меньше чем через час Людмила в паре с Федорив, завоевала еще одно золото на 200 метрах в каноэ-двойке, обойдя "нейтральных" соперниц с преимуществом 0.72 секунды.

Лузан на чемпионатах мира завоевала восемь золотых наград, а три "золота" на ЧМ-2025 стали ее личным рекордом на одном турнире.

Золотая медаль на 200 метрах в двойке стала для Лузан первой в этой дисциплине и первой для Украины в истории ЧМ в этом виде гребли.

Впереди у Лузан еще один шанс добавить в копилку награду — финал в каноэ-одиночке на 200 метров, запланированный на 24 августа.

Напомним, ранее Лузан показала, что она может быть не только мощной атлеткой, но и хрупкой и красивой девушкой.

Известная легкоатлетка поддержала длительную дисквалификацию Марины Бех-Романчук.

Людмила Лузан медали гребля на каноэ и байдарке чемпионат мира Ирина Федорив
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
