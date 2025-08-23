Відео
Лузан виграла ще дві золоті медалі чемпіонату світу

Лузан виграла ще дві золоті медалі чемпіонату світу

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 21:48
Людмила Лузан оформила золотий хет-трик на чемпіонаті світу з веслування
Ірина Федорів та Людмила Лузан з золотими медалями. Фото: facebook.com/ukr.canoe

Лідерка збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан здобула свої другу та третю золоті медалі на чемпіонаті світу в Мілані. Раніше вона вирвала перше місце разом з Іриною Федорів на дистанції 500 метрів у каное-двійці.

У передостанній день чемпіонату світу Лузан виграла в одиночці та в двійці, повідомив портал "Суспільне".

Читайте також:
Ирина Федорив и Людмила Лузан
Людмила Лузан. Фото: facebook.com/ukr.canoe

Золотий хет-трик Лузан

Лузан виступила у двох фіналах. Спочатку вона стала першою на дистанцію 500 метрів у каное-одиночці, випередивши головну конкурентку, канадку Кейт Вінсент, на 1.23 секунди.

Менше ніж за годину Людмила у парі з Федорів, виборола ще одне золото на 200 метрах у каное-двійці, обійшовши "нейтральних" суперниць із перевагою 0.72 секунди.

Лузан на чемпіонатах світу завоювала вісім золотих нагород, а три "золота" на ЧС-2025 стали її особистим рекордом на одному турнірі.

Золота медаль на 200 метрах у двійці стала для Лузан першою у цій дисципліні та першою для України в історії ЧС у цьому виді веслування.

Попереду в Лузан ще один шанс додати до скарбнички нагороду — фінал у каное-одиночці на 200 метрів, запланований на 24 серпня.

Нагадаємо, раніше Лузан показала, що вона може бути не лише потужною атлеткою, але й тендітною та красивою дівчиною.

Відома легкоатлетка підтримала тривалу дискваліфікацію Марини Бех-Романчук.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
