Людмила Лузан оформила золотий хет-трик на чемпіонаті світу з веслування

Лідерка збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан здобула свої другу та третю золоті медалі на чемпіонаті світу в Мілані. Раніше вона вирвала перше місце разом з Іриною Федорів на дистанції 500 метрів у каное-двійці.

У передостанній день чемпіонату світу Лузан виграла в одиночці та в двійці, повідомив портал "Суспільне".

Золотий хет-трик Лузан

Лузан виступила у двох фіналах. Спочатку вона стала першою на дистанцію 500 метрів у каное-одиночці, випередивши головну конкурентку, канадку Кейт Вінсент, на 1.23 секунди.

Менше ніж за годину Людмила у парі з Федорів, виборола ще одне золото на 200 метрах у каное-двійці, обійшовши "нейтральних" суперниць із перевагою 0.72 секунди.

Лузан на чемпіонатах світу завоювала вісім золотих нагород, а три "золота" на ЧС-2025 стали її особистим рекордом на одному турнірі.

Золота медаль на 200 метрах у двійці стала для Лузан першою у цій дисципліні та першою для України в історії ЧС у цьому виді веслування.

Попереду в Лузан ще один шанс додати до скарбнички нагороду — фінал у каное-одиночці на 200 метрів, запланований на 24 серпня.

