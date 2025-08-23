Людмила Лузан оформила золотий хет-трик на чемпіонаті світу з веслування

Лузан виграла ще дві золоті медалі чемпіонату світу
Лідерка збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан здобула свої другу та третю золоті медалі на чемпіонаті світу в Мілані. Раніше вона вирвала перше місце разом з Іриною Федорів на дистанції 500 метрів у каное-двійці.
У передостанній день чемпіонату світу Лузан виграла в одиночці та в двійці, повідомив портал "Суспільне".
Золотий хет-трик Лузан
Лузан виступила у двох фіналах. Спочатку вона стала першою на дистанцію 500 метрів у каное-одиночці, випередивши головну конкурентку, канадку Кейт Вінсент, на 1.23 секунди.
Менше ніж за годину Людмила у парі з Федорів, виборола ще одне золото на 200 метрах у каное-двійці, обійшовши "нейтральних" суперниць із перевагою 0.72 секунди.
Лузан на чемпіонатах світу завоювала вісім золотих нагород, а три "золота" на ЧС-2025 стали її особистим рекордом на одному турнірі.
Золота медаль на 200 метрах у двійці стала для Лузан першою у цій дисципліні та першою для України в історії ЧС у цьому виді веслування.
Попереду в Лузан ще один шанс додати до скарбнички нагороду — фінал у каное-одиночці на 200 метрів, запланований на 24 серпня.
