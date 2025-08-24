Лузан виграла рекордне четверте золото на чемпіонаті світу з веслування

Людмила Лузан. Фото: ICF

Збірна України в останній день чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное не залишилась без медалі. В Мілані свою четверту золоту нагороду виграла Людмила Лузан.

Для українки вона стала рекордною, оскільки раніше вона не вигравала таку кількість нагород на одному чемпіонаті світу, повідомило "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Людмила Лузан із золотою медаллю на нагородженні за 500 метрів. Фото: ICF

Неймовірний тріумф Лузан

У фіналі каное-одиночки на дистанції 200 метрів Лузан фінішувала на першому місці з результатом 46.09 секунди. Українка випередила найближчу суперницю, кубинку Яріслейдіс Сіріл на 0.18 секунди.

Зазначимо, що цей заїзд став для Лузан завершальним на турнірі, де вона вже здобула три перемоги: в каное-двійці на 500 м із Іриною Федорів, у одиночці на 500 м та двійці на 200 м.

Людмила Лузан (Україна) — 46.09 секунд Яріслейдіс Сіріл (Куба) — 46.27 секунд Єкатєріна Шляпнікова — 46.59 секунд

Ця перемога стала для неї восьмою золотою медаллю в кар’єрі на чемпіонатах світу.

Зазначимо, що у 28-річної Лузан також є два олімпійських срібла та бронзова нагорода.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик, Дар'я Білодід, Андрій Шевченко зіграли в благодійному матчі для однієї з бригад.

Також раніше показали, наскільки жіночною Лузан виглядає в сукні.