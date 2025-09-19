Ерлінг Голан забив 50-й гол у Лізі чемпіонів та встановив новий рекорд

Ерлінг Голан. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли матчі першого туру основного раунду. В Манчестері місцеві "Сіті" протистояли італійському "Наполі".

У цій грі свій 50-й гол в ЛЧ забив форвард господарів Ерлінг Голан, повідомив портал Новини.LIVE.

Досягнення Ерлінга Голана

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голан забив свій 50-й гол у Лізі чемпіонів у матчі проти "Наполі".

Норвежець відзначився на 56-й хвилині, встановивши рекорд найшвидшого досягнення цієї позначки — лише за 49 ігор.

Попередній рекорд належав легендарному Руду ван Ністелрою, якому знадобилося 62 матчі, щоб забити 50 м’ячів у турнірі.

За загальною кількістю голів у ЛЧ Голан зрівнявся з Тьєррі Анрі і тепер ділить дев’яте місце у списку найкращих бомбардирів турніру.

Також Голан є другим наймолодшим футболістом з 50 голами в ЛЧ. Він обійшов Кіліана Мбапе та поступається лише Ліонелю Мессі, який зробив це в 24 роки.

