Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Голан обійшов Роналду за результативністю в Лізі чемпіонів

Голан обійшов Роналду за результативністю в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 07:06
Ерлінг Голан забив 50-й гол у Лізі чемпіонів та встановив новий рекорд
Ерлінг Голан. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли матчі першого туру основного раунду. В Манчестері місцеві "Сіті" протистояли італійському "Наполі".

У цій грі свій 50-й гол в ЛЧ забив форвард господарів Ерлінг Голан, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Досягнення Ерлінга Голана

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голан забив свій 50-й гол у Лізі чемпіонів у матчі проти "Наполі".

Норвежець відзначився на 56-й хвилині, встановивши рекорд найшвидшого досягнення цієї позначки — лише за 49 ігор.

Попередній рекорд належав легендарному Руду ван Ністелрою, якому знадобилося 62 матчі, щоб забити 50 м’ячів у турнірі.

За загальною кількістю голів у ЛЧ Голан зрівнявся з Тьєррі Анрі і тепер ділить дев’яте місце у списку найкращих бомбардирів турніру.

Також Голан є другим наймолодшим футболістом з 50 голами в ЛЧ. Він обійшов Кіліана Мбапе та поступається лише Ліонелю Мессі, який зробив це в 24 роки.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чи покине збірну України заради європейського клубу.

Наставник "Динамо" Олександр Шовковський розповів про пошкодження важливого футболіста.

футбол Ліга чемпіонів Ерлінг Холанд Манчестер Сіті єврокубки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації