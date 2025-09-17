Судаков асистував, Кащук забив Трубіну переможний гол у Лізі чемпіонів

Георгій Судаков провів результативний матч. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів стартував перший тур основного раунду Ліги чемпіонів. В Лісабоні "Бенфіка" українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна протистояла "Карабаху" Олексія Кащука.

Попри статус фаворита, "Бенфіка" несподівано поступилася, повідомив портал Новини.LIVE.

Георгій Судаков та Бруну Лаже. Фото: Reuters

Судаков та Кащук відзначились результативними діями

З перших хвилин гри вийшли на поле Трубін та Судаков, а Кащук залишився на лавці запасних.

Лісабонці вибухово розпочали матч і на шостій хвилині Судаков з кутового асистував Енцо Барренчеа, а на 16-й віддав точний пас з рикошетами на Вангеліса Павлідіса — 2:0. Після гри в УЄФА відібрали у Георгія другий асист.

Попри два забитих м’ячі "Бенфіка" багато дозволяла робити супернику в атаці. Трубін грав чудово, чого не скажеш про захисників клубу.

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

На 30-й хвилині Леандру скоротив відрив, а на початку другого тайму Каміло Дуран зрівняв рахунок, використавши помилку захисту.

Вирішальний момент настав на 86-й хвилині. Кащук, який вийшов на заміну, забив переможний гол у ворота свого колишнього одноклубника.

Олексій Кащук. Фото: Reuters

У наступному турі ЛЧ "Бенфіка" зіграє проти "Челсі" 30 вересня, а "Карабах" прийме "Копенгаген".

"Бенфіка" — "Карабах" — 2:3

Голи: Барренечеа, 6, Павлідіс, 16 — Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

"Бенфіка": Трубін — Отаменді — Дедич, Сілва, Даль — Ріос (Баррейру, 79) — Барренечеа, Судаков — Аурснес (Престіанні, 70), Шельдеруп — Павлідіс (Араужу, 79)

"Карабах": Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Байрамов, 77) — Янкович, Боржес, Бікальйо — Андраде (Аддай, 66), Дуран, Зубір

