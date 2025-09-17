Видео
Главная Спорт Кащук принес Карабаху победу над Бенфикой с Судаковым и Трубным

Кащук принес Карабаху победу над Бенфикой с Судаковым и Трубным

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 07:31
Судаков ассистировал, Кащук забил Трубину победный гол в Лиге чемпионов
Георгий Судаков провел результативный матч. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов стартовал первый тур основного раунда Лиги чемпионов. В Лиссабоне "Бенфика" украинцев Георгия Судакова и Анатолия Трубина противостояла "Карабаху" Алексея Кащука.

Несмотря на статус фаворита, "Бенфика" неожиданно уступила, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Георгий Судаков
Георгий Судаков и Бруну Лаже, фото: Reuters

Судаков и Кащук отметились результативными действиями

С первых минут игры вышли на поле Трубин и Судаков, а Кащук остался на скамейке запасных.

Лиссабонцы активно начали матч и на шестой минуте Судаков с углового ассистировал Энцо Барренчеа, а на 16-й отдал точный пас с рикошетами на Вангелиса Павлидиса — 2:0. После игры в УЕФА отобрали у Георгия второй ассист.

Несмотря на два забитых мяча "Бенфика" много позволяла делать сопернику в атаке. Трубин играл прекрасно, чего не скажешь о защитниках клуба.

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин Фото: Reuters

На 30-й минуте Леандру сократил отрыв, а в начале второго тайма Камило Дуран сравнял счет, использовав ошибку защиты.

Решающий момент наступил на 86-й минуте. Кащук, который вышел на замену, забил победный гол в ворота своего бывшего одноклубника.

Алексей Кащук
Алексей Кащук. Фото: Reuters

В следующем туре ЛЧ "Бенфика" сыграет против "Челси" 30 сентября, а "Карабах" примет "Копенгаген".

"Бенфика" — "Карабах" — 2:3

Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 — Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

"Бенфика": Трубин — Отаменди — Дедич, Силва, Даль — Риос (Баррейру, 79) — Барренечеа, Судаков — Аурснес (Престианни, 70), Шельдеруп — Павлидис (Араужу, 79)

"Карабах": Кохальски — Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаркулиев (Байрамов, 77) — Янкович, Боржес, Бикальйо — Андраде (Аддай, 66), Дуран, Зубир

Напомним, бывшего вратаря киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" задержали при попытке перейти государственную границу.

В Украинской ассоциации футбола впервые высказались о допинговой праву Михаила Мудрика.

футбол Лига чемпионов Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков Алексей Кащук
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
