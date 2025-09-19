Эрлинг Холан забил 50-й гол в Лиге чемпионов и установил новый рекорд

Холан обошел Роналду по результативности в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов прошли матчи первого тура основного раунда. В Манчестере местные "Сити" противостояли итальянскому "Наполи".
В этой игре свой 50-й гол в ЛЧ забил форвард хозяев Эрлинг Холан, сообщил портал Новини.LIVE.
Достижения Эрлинга Холана
Форвард "Манчестер Сити" забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в матче против "Наполи".
Норвежец отличился на 56-й минуте, установив рекорд самого быстрого достижения этой отметки — всего за 49 игр.
Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Руду ван Нистелрою, которому понадобилось 62 матча, чтобы забить 50 мячей в турнире.
По общему количеству голов в ЛЧ Холан сравнялся с Тьерри Анри и теперь делит девятое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Также Холан является вторым самым молодым футболистом с 50 голами в ЛЧ. Он обошел Килиана Мбапе и уступает лишь Лионелю Месси, который сделал это в 24 года.
