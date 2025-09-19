Эрлинг Холан забил 50-й гол в Лиге чемпионов и установил новый рекорд

Эрлинг Холан. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошли матчи первого тура основного раунда. В Манчестере местные "Сити" противостояли итальянскому "Наполи".

В этой игре свой 50-й гол в ЛЧ забил форвард хозяев Эрлинг Холан, сообщил портал Новини.LIVE.

Достижения Эрлинга Холана

Форвард "Манчестер Сити" забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в матче против "Наполи".

Норвежец отличился на 56-й минуте, установив рекорд самого быстрого достижения этой отметки — всего за 49 игр.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному Руду ван Нистелрою, которому понадобилось 62 матча, чтобы забить 50 мячей в турнире.

По общему количеству голов в ЛЧ Холан сравнялся с Тьерри Анри и теперь делит девятое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Также Холан является вторым самым молодым футболистом с 50 голами в ЛЧ. Он обошел Килиана Мбапе и уступает лишь Лионелю Месси, который сделал это в 24 года.

