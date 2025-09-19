Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Кравец назвал цену зачисления в академию Динамо

Дата публикации 19 сентября 2025 13:09
Кравец обвинил Динамо в продаже мест в клубной академии
Артем Кравец с молодыми игроками "Динамо". Фото: instagram.com/kravets89/

Бывший советник президента "Динамо" по развитию детско-юношеского футбола Артем Кравец заявил о коррупционных случаях в академии клуба.

По его словам, ему трижды предлагали за большие суммы обеспечить ребенка в школе клуба, обещая за это 10 000 долларов. Об этом экс-футболист рассказал журналисту Игорю Бурбасу

Читайте также:

Артем Кравец подчеркнул, что такие предложения не были разовыми и что они поступали не только от неизвестных лиц: иногда звонки шли через знакомых и посредников. При этом деньги требовали не за формальное одобрение, а за прием в команду, как будто академия продавала места. 

Артем Кравец
Артем Кравец перед выставочным матчем. Фото: instagram.com/kravets89/

Кравец раскрыл правду о "Динамо"

Он добавил, что клуб имел ресурсы, чтобы вести набор более прозрачно, но структура была недостаточно подготовлена к контролю и ответственности. Кравец считает, что без внешнего надзора и изменений политика остается уязвимой для злоупотреблений.

"Если брать коррупцию — это самая главная проблема. За это время, когда я работал в клубе, мне трижды предлагали за деньги устроить ребенка в школу. Один из них был мой знакомый, я ему ответил: "Еще раз мне такое напишешь — я тебя заблокирую". Я за год получил столько предложений, а сколько такого происходит за десятки лет?" — объяснил Кравец. 

спорт футбол Динамо Игорь Суркис Артем Кравец
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
