Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кравец удивил рассказом о поиске игроков в Динамо

Кравец удивил рассказом о поиске игроков в Динамо

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:01
Кравец рассказал о хаосе в киевском Динамо
Артем Кравец в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший нападающий сборной Украины и экс-советник президента "Динамо" Игоря Суркиса Артем Кравец поделился своим опытом работы скаутского отдела киевского клуба. В первые месяцы он был поражен уровнем организации процесса поиска игроков.

Функции скаутов фактически сводились к анализу предложений агентов, рассказал Кравец в интервью Игорю Бурбасу.

Реклама
Читайте также:

По сравнению с европейскими клубами среднего уровня, где над первой и молодежной командами трудятся по десять и больше специалистов, ситуация в Киеве выглядела катастрофической. 

Артем Кравец
Артем Кравец и Александр Зинченко. Фото: УНИАН

Артем Кравец отметил, что в официальном списке скаутов числились известные в прошлом футболисты, однако фактически работа отдела держалась на энтузиазме отдельных людей. Например, сотрудник медиаотдела Кирилл Крыжановский помогал аналитикам в роли волонтера, хотя его основной сферой была коммуникация.

Что еще рассказал Кравец о "Динамо"

Поиск игроков долгое время ограничивался базой данных Wyscout и видеоанализом. Даже после того как к работе подключились Кравец, Евгений Хачериди и еще один аналитик, клуб все равно не отправлял специалистов на просмотры матчей, ограничиваясь онлайн оценкой кандидатов.

"Я вообще не мог представить, что все настолько плохо. Когда пришел, весь поиск игроков сводился к предложениям от агентов. Но со временем мы начали системно просматривать футболистов через Wyscout, и для меня это уже был первый шаг к реальному поиску кандидатов", — признался Кравец. 

Напомним, Людмила Лузан завоевала несколько медалей за лето 2025 года — что известно об украинской спортсменке

Английский "Манчестер Сити" обыграл в Лиге чемпионов "Наполи" благодаря усилиям Эрлинга Холанна, который установил новый рекорд. 

Боксер Майк Тайсон назвал причину возвращения на ринг, а также откровенно рассказал о своих гонорарах. 

спорт футбол Динамо Артем Кравец Евгений Хачериди
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации