Тайсон сказал, что после 50-ти заработал больше в боксе, чем в 20

Тайсон сказал, что после 50-ти заработал больше в боксе, чем в 20

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 07:45
Майк Тайсон в 59 лет возвращается на ринг для боя с Флойдом Мейвезером в 59 лет
Майк Тайсон. Фото: кадр из видео

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон будет боксировать в 59 лет. Звездный боксер 80-х и 90-х годов не собирается вешать перчатки на гвоздь.

Тайсон рассказал, почему боксирует в таком возрасте, передает портал talkSPORT.

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: кадр из видео

Тайсон хочет заработать на пенсию

Легендарный американский боксер рассказал, что его 14-летний сын спросил о причинах таких рисков в 59 лет. Майк ответил, что является лучшим в боксе и это единственное, что он умел делать.

"Я заработал больше денег в 50 лет, чем в 20 лет. А в 50 лет я провел, кажется, всего четыре боя", — сказал Майк.

Последний поединок Тайсона состоялся 14 ноября 2024 года против блогера Джейка Пола — Майк проиграл единогласным решением судей в восьмираундовом бою, который собрал рекордную аудиторию.

Весной 2026 года Тайсон снова выйдет на ринг в бою с Флойдом Мейвезером-младшим, непобедимым экс-чемпионом в пяти весовых категориях. Соглашение подписано, но детали — дата, место и правила еще уточняются.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
