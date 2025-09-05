Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Майк Тайсон вернется на ринг ради боя с другой легендой

Майк Тайсон вернется на ринг ради боя с другой легендой

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 14:21
Мейвезер и Тайсон проведут выставочный бой — когда он пройдет
Майк Тайсон во время интервью. Кадр из видео

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон официально подписали контракт на бой между собой.

Об этом оба боксера сообщили в социальных сетях, информирует портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

По информации организаторов, поединок должен состояться весной 2026 года. Точная дата и место проведения ещё согласовываются, но уже подтверждено, что бой будет носить выставочный характер. За организацию отвечает компания CSI Sports/Fight Sports.

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер готов подсчитать прибыль от боя. Кадр из видео

Главный бой года уже готовится

Флойд Мейвезер завершил карьеру непобежденным в 2017 году, после чего провел восемь выставочных поединков. Несмотря на возраст, 48-летний американец продолжает выходить в ринг и собирать полные арены. 

Тайсон против Мейвезера
Афиша боя Тайсон против Мейвезера. Кадр из видео

Майк Тайсон в прошлом году провел первый профессиональный бой с 2005-го. Тогда 59-летний легендарный чемпион уступил Джейку Полу единогласным решением судей, но доказал, что все еще способен боксировать на высоком уровне.

Поединок Мейвезера и Тайсона обещает стать одним из самых громких событий 2026 года. Организаторы рассчитывают на огромный интерес зрителей по всему миру, ведь речь идет о встрече двух величайших имен в истории мирового бокса.

Напомним, украинский чемпион Александр Усик готовится возобновить футбольную карьеру в составе "Полесья". 

Будущий соперник Усика Джозеф Паркер сделал неожиданный комплимент Александру и заявил, что не сердится на него. 

спорт бокс Майк Тайсон Флойд Мейвезер Бой Тайсон — Мейвезер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации