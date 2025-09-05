Мейвезер и Тайсон проведут выставочный бой — когда он пройдет

Майк Тайсон во время интервью. Кадр из видео

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон официально подписали контракт на бой между собой.

Об этом оба боксера сообщили в социальных сетях, информирует портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

По информации организаторов, поединок должен состояться весной 2026 года. Точная дата и место проведения ещё согласовываются, но уже подтверждено, что бой будет носить выставочный характер. За организацию отвечает компания CSI Sports/Fight Sports.

Флойд Мейвезер готов подсчитать прибыль от боя. Кадр из видео

Главный бой года уже готовится

Флойд Мейвезер завершил карьеру непобежденным в 2017 году, после чего провел восемь выставочных поединков. Несмотря на возраст, 48-летний американец продолжает выходить в ринг и собирать полные арены.

Афиша боя Тайсон против Мейвезера. Кадр из видео

Майк Тайсон в прошлом году провел первый профессиональный бой с 2005-го. Тогда 59-летний легендарный чемпион уступил Джейку Полу единогласным решением судей, но доказал, что все еще способен боксировать на высоком уровне.

Поединок Мейвезера и Тайсона обещает стать одним из самых громких событий 2026 года. Организаторы рассчитывают на огромный интерес зрителей по всему миру, ведь речь идет о встрече двух величайших имен в истории мирового бокса.

Напомним, украинский чемпион Александр Усик готовится возобновить футбольную карьеру в составе "Полесья".

Будущий соперник Усика Джозеф Паркер сделал неожиданный комплимент Александру и заявил, что не сердится на него.