Мейвезер и Тайсон проведут выставочный бой — когда он пройдет

Майк Тайсон вернется на ринг ради боя с другой легендой
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон официально подписали контракт на бой между собой.
Об этом оба боксера сообщили в социальных сетях, информирует портал Новини.LIVE.
По информации организаторов, поединок должен состояться весной 2026 года. Точная дата и место проведения ещё согласовываются, но уже подтверждено, что бой будет носить выставочный характер. За организацию отвечает компания CSI Sports/Fight Sports.
Главный бой года уже готовится
Флойд Мейвезер завершил карьеру непобежденным в 2017 году, после чего провел восемь выставочных поединков. Несмотря на возраст, 48-летний американец продолжает выходить в ринг и собирать полные арены.
Майк Тайсон в прошлом году провел первый профессиональный бой с 2005-го. Тогда 59-летний легендарный чемпион уступил Джейку Полу единогласным решением судей, но доказал, что все еще способен боксировать на высоком уровне.
Поединок Мейвезера и Тайсона обещает стать одним из самых громких событий 2026 года. Организаторы рассчитывают на огромный интерес зрителей по всему миру, ведь речь идет о встрече двух величайших имен в истории мирового бокса.
