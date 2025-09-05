Навесні 2026 року відбудеться шоу-бій Мейвезера та Тайсона

Майк Тайсон повернеться на ринг заради бою з іншою легендою
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер та ексабсолютний чемпіон суперважкої ваги Майк Тайсон офіційно підписали контракт на бій між собою.
Про це обидва боксери повідомили в соціальних мережах, інформує портал Новини.LIVE.
За інформацією організаторів, поєдинок має відбутися навесні 2026 року. Точна дата та місце проведення ще узгоджуються, але вже підтверджено, що бій матиме виставковий характер. За організацію відповідає компанія CSI Sports/Fight Sports.
Головний бій року вже готується
Флойд Мейвезер завершив кар'єру непереможеним у 2017 році, після чого провів вісім виставкових поєдинків. Попри вік, 48-річний американець продовжує виходити в ринг і збирати повні арени.
Майк Тайсон минулого року провів перший професійний бій із 2005-го. Тоді 59-річний легендарний чемпіон поступився Джейку Полу одноголосним рішенням суддів, але довів, що все ще здатний боксувати на високому рівні.
Поєдинок Мейвезера та Тайсона обіцяє стати однією з найгучніших подій 2026 року. Організатори розраховують на величезний інтерес глядачів по всьому світу, адже йдеться про зустріч двох найбільших імен в історії світового боксу.
