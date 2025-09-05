Навесні 2026 року відбудеться шоу-бій Мейвезера та Тайсона

Майк Тайсон під час інтерв'ю. Кадр із відео

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер та ексабсолютний чемпіон суперважкої ваги Майк Тайсон офіційно підписали контракт на бій між собою.

Про це обидва боксери повідомили в соціальних мережах, інформує портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

За інформацією організаторів, поєдинок має відбутися навесні 2026 року. Точна дата та місце проведення ще узгоджуються, але вже підтверджено, що бій матиме виставковий характер. За організацію відповідає компанія CSI Sports/Fight Sports.

Флойд Мейвезер готовий підрахувати прибуток від бою. Кадр із відео

Головний бій року вже готується

Флойд Мейвезер завершив кар'єру непереможеним у 2017 році, після чого провів вісім виставкових поєдинків. Попри вік, 48-річний американець продовжує виходити в ринг і збирати повні арени.

Афіша бою Тайсон проти Мейвезера. Кадр із відео

Майк Тайсон минулого року провів перший професійний бій із 2005-го. Тоді 59-річний легендарний чемпіон поступився Джейку Полу одноголосним рішенням суддів, але довів, що все ще здатний боксувати на високому рівні.

Поєдинок Мейвезера та Тайсона обіцяє стати однією з найгучніших подій 2026 року. Організатори розраховують на величезний інтерес глядачів по всьому світу, адже йдеться про зустріч двох найбільших імен в історії світового боксу.

Нагадаємо, український чемпіон Олександр Усик готується відновити футбольну кар'єру у складі "Полісся".

Майбутній суперник Усика Джозеф Паркер зробив несподіваний комплімент Олександру та заявив, що не сердиться на нього.