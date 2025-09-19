Майк Тайсон у 59 років повертається на ринг для бою з Флойдом Мейвезером

Майк Тайсон. Фото: кадр з відео

Легендарний ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон боксуватиме в 59 років. Зірковий боксер 80-х та 90-х років не збирається вішати рукавички на цвях.

Тайсон розповів, чому боксує в такому віці, передає портал talkSPORT.

Майк Тайсон. Фото: кадр з відео

Тайсон хоче заробити на пенсію

Легендарний американський боксер розповів, що його 14-річний син запитав про причини таких ризиків у 59 років. Майк відповів, що є найкращим в боксі й це єдине, що він умів робити.

"Я заробив більше грошей у 50 років, ніж у 20 років. А в 50 років я провів, здається, всього чотири бої", — сказав Майк.

Останній поєдинок Тайсона відбувся 14 листопада 2024 року проти блогера Джейка Пола — Майк програв одностайним рішенням суддів у восьмираундовому бою, який зібрав рекордну аудиторію.

Весною 2026 року Тайсон знову вийде на ринг в бою з Флойдом Мейвезером-молодшим, непереможним ексчемпіоном у п'яти вагових категоріях. Угода підписана, але деталі — дата, місце та правила ще уточнюються.

