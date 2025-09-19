Відео
Головна Спорт Кравець здивував розповіддю про пошук гравців у Динамо

Дата публікації: 19 вересня 2025 11:01
Кравець розповів про хаос у київському Динамо
Артем Кравець у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній нападник збірної України та ексрадник президента "Динамо" Ігоря Суркіса Артем Кравець поділився своїм досвідом роботи скаутського відділу київського клубу. У перші місяці він був вражений рівнем організації процесу пошуку гравців.

Функції скаутів фактично зводилися до аналізу пропозицій агентів, розповів Кравець в інтерв'ю Ігорю Бурбасу.

Порівняно з європейськими клубами середнього рівня, де над першою і молодіжною командами працюють по десять і більше фахівців, ситуація в Києві виглядала катастрофічною.

Артем Кравец
Артем Кравець та Олександр Зінченко. Фото: УНІАН

Артем Кравець зазначив, що в офіційному списку скаутів значилися відомі в минулому футболісти, проте фактично робота відділу трималася на ентузіазмі окремих людей. Наприклад, співробітник медіавідділу Кирило Крижановський допомагав аналітикам у ролі волонтера, хоча його основною сферою була комунікація.

Що ще розповів Кравець про "Динамо"

Пошук гравців довгий час обмежувався базою даних Wyscout та відеоаналізом. Навіть після того, як до роботи долучилися Кравець, Євген Хачеріді та ще один аналітик, клуб все одно не відправляв спеціалістів на перегляди матчів, обмежуючись онлайн-оцінкою кандидатів.

"Я взагалі не міг уявити, що все настільки погано. Коли прийшов, весь пошук гравців зводився до пропозицій від агентів. Але з часом ми почали системно переглядати футболістів через Wyscout, і для мене це вже був перший крок до реального пошуку кандидатів", — зізнався Кравець.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
