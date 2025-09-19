Відео
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Кравець назвав вартість зарахування до академії Динамо

Кравець назвав вартість зарахування до академії Динамо

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:09
Кравець звинуватив Динамо в продажу місць у клубній академії
Артем Кравець із молодими гравцями "Динамо". Фото: instagram.com/kravets89/

Колишній радник президента "Динамо" з розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець заявив про корупційні випадки в академії клубу.

За його словами, йому тричі пропонували за великі суми забезпечити дитину в школі клубу, обіцяючи за це 10 000 доларів. Про це ексфутболіст розповів журналісту Ігорю Бурбасу.

Читайте також:

Артем Кравець наголосив, що такі пропозиції не були разовими й що вони надходили не лише від невідомих осіб: інколи дзвінки йшли через знайомих та посередників. При цьому гроші вимагали не за формальне схвалення, а за прийом у команду, наче академія продавала місця.

Артем Кравец
Артем Кравець перед виставковим матчем. Фото: instagram.com/kravets89/

Кравець розкрив правду про "Динамо"

Він додав, що клуб мав ресурси, щоб вести набір прозоріше, але структура була недостатньо підготовлена до контролю та відповідальності. Кравець вважає, що без зовнішнього нагляду та змін політика залишається вразливою для зловживань.

"Якщо брати корупцію — це найголовніша проблема. За цей час, коли я працював у клубі, мені тричі пропонували за гроші влаштувати дитину до школи. Один із них був мій знайомий, я йому відповів: "Ще раз мені таке напишеш — я тебе заблокую". Я за рік отримав стільки пропозицій, а скільки такого відбувається за десятки років?" — пояснив Кравець.

спорт футбол Динамо Ігор Суркіс Артем Кравець
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
