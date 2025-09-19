Магучих пообещала превзойти свой рекорд в финале ЧМ

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих уверенно стартовала на чемпионате мира по легкой атлетике. Для выхода в финал ей хватило всего одного прыжка, который спортсменка выполнила с первой попытки.

В интервью порталу "Суспільне Спорт" украинская спортсменка оценила готовность к финалу турнира.

В квалификации Магучих покорила планку на высоте 1,92 метра, после чего приняла решение не продолжать борьбу на этом этапе. По регламенту этого результата оказалось достаточно для прохождения в решающую стадию турнира.

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Отмечается, что подобная тактика позволила сохранить силы для главного испытания. Финал чемпионата мира соберет сильнейших спортсменок планеты, среди которых и другая представительница Украины — Юлия Левченко.

На что рассчитывает Магучих

Победа в квалификации стала еще одним подтверждением стабильности украинской спортсменки на международном уровне. Она традиционно входит в число фавориток соревнований, и от нее ждут результат выше двух метров.

Магучих призналась, что довольна своим стартом, но понимает, что основная борьба впереди: она отметила уверенность в своей подготовке, добавила, что важен каждый элемент прыжка и настрой на решающие попытки, а также подчеркнула, что в финале ее ждет серьезная конкуренция. По словам Ярославы, вместе с Юлией Левченко они сделают все возможное, чтобы показать максимальный результат.

"Уверена, что результаты будут выше, чем два метра", — заявила Магучих.

