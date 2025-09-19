Відео
Магучіх націлена на фінал ЧС із новим рекордом

Магучіх націлена на фінал ЧС із новим рекордом

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:45
Магучіх пообіцяла перевершити свій рекорд у фіналі ЧС
Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх впевнено стартувала на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Для виходу у фінал їй вистачило всього одного стрибка, який спортсменка виконала з першої спроби.

В інтерв'ю порталу "Суспільне Спорт" українська спортсменка оцінила готовність до фіналу турніру.



У кваліфікації Магучіх підкорила планку на висоті 1,92 метра, після чого прийняла рішення не продовжувати боротьбу на цьому етапі. За регламентом цього результату виявилося достатньо для проходження у вирішальну стадію турніру.

Ярослава Магучих
Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Зазначається, що подібна тактика дала змогу зберегти сили для головного випробування. Фінал чемпіонату світу збере найсильніших спортсменок планети, серед яких і інша представниця України — Юлія Левченко.

На що розраховує Магучіх

Перемога у кваліфікації стала ще одним підтвердженням стабільності української спортсменки на міжнародному рівні. Вона традиційно входить до числа фавориток змагань, і від неї чекають на результат вище двох метрів.

Магучіх зізналася, що задоволена своїм стартом, але розуміє, що основна боротьба попереду: вона наголосила на впевненості у своїй підготовці, додала, що важливим є кожен елемент стрибка та налаштованість на вирішальні спроби, а також наголосила, що у фіналі на неї чекає серйозна конкуренція. За словами Ярослави, разом із Юлією Левченко вони зроблять усе можливе, щоб показати максимальний результат.

"Впевнена, що результати будуть вищими, ніж два метри", — заявила Магучіх.

Нагадаємо, призерка Олімпіади Людмила Лузан стає однією з найтитулованіших спортсменок України.

Норвежець Ерлінг Голанн встановив чергове неймовірне досягнення в ЛЧ після перемоги "Манчестер Сіті" над "Наполі".

Форвард "Роми" Артем Довбик уже взимку може змінити клуб, ним цікавляться відомі команди з різних чемпіонатів.

Боксер Майк Тайсон назвав суму своїх заробітків та пояснив, як довго має намір виходити на ринг.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика чемпіонат світу стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
