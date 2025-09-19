Магучіх пообіцяла перевершити свій рекорд у фіналі ЧС

Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх впевнено стартувала на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Для виходу у фінал їй вистачило всього одного стрибка, який спортсменка виконала з першої спроби.

В інтерв'ю порталу "Суспільне Спорт" українська спортсменка оцінила готовність до фіналу турніру.

У кваліфікації Магучіх підкорила планку на висоті 1,92 метра, після чого прийняла рішення не продовжувати боротьбу на цьому етапі. За регламентом цього результату виявилося достатньо для проходження у вирішальну стадію турніру.

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Зазначається, що подібна тактика дала змогу зберегти сили для головного випробування. Фінал чемпіонату світу збере найсильніших спортсменок планети, серед яких і інша представниця України — Юлія Левченко.

На що розраховує Магучіх

Перемога у кваліфікації стала ще одним підтвердженням стабільності української спортсменки на міжнародному рівні. Вона традиційно входить до числа фавориток змагань, і від неї чекають на результат вище двох метрів.

Магучіх зізналася, що задоволена своїм стартом, але розуміє, що основна боротьба попереду: вона наголосила на впевненості у своїй підготовці, додала, що важливим є кожен елемент стрибка та налаштованість на вирішальні спроби, а також наголосила, що у фіналі на неї чекає серйозна конкуренція. За словами Ярослави, разом із Юлією Левченко вони зроблять усе можливе, щоб показати максимальний результат.

"Впевнена, що результати будуть вищими, ніж два метри", — заявила Магучіх.

