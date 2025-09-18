Магучіх та Левченко вийшли у фінал стрибків у висоту на ЧС-2025 у Токіо

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо пройшла кваліфікація у стрибках у висоту у жінок. Україну на цьому етапі представили Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

За підсумками кваліфікації лише двоє легкоатлеток пройшли в фінал, повідомив портал Новини.LIVE.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Українки пройшли в фінал чемпіонату світу

На кваліфікацію було заявлено 35 стрибунок, з яких Магучіх потрапила в групу А, а Левченко та Табашник в групу B.

У групі B почали з висоти 1.83 м, яку Левченко подолала з першої спроби, Табашник — з третьої. На 1.88 м Юлія також впоралася з першої, а Табашник — з другої.

Магучих в групі А розпочала з 1.92 м і взяла висоту з першої спроби, як і Левченко. Табашник не подолала 1.92 м і вибула з кваліфікації.

До фіналу відібралися 16 стрибунок, з яких 11 подолали 1.92 м, п'ять — 1.88 м.

Під час стрибків дива не сталося і всі фаворити пробилия в фінал.

Фіналістки: Морган Лейк (Велика Британія), Юлія Левченко (Україна), Ярослава Магучих (Україна), Елеанор Паттерсон (Австралія), Нікола Оліслагерс (Австралія), Ангеліна Топич (Сербія), Міхаела Груба (Чехія), Марія Жодзік (Польща), Роуз Єбоа (Гана), Крістіна Гонзель (Німеччина), Марія Вукович (Чорногорія), Єлєна Куліченко (Кіпр), Елізабет Піхела (Естонія), Фатумата Баллі (Гвінея), Імке Оннен (Німеччина), Мерель Маес (Бельгія).

Фінал пройде 21 вересня о 13:30 за Києвом.

