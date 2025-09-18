Відео
Головна Спорт Левченко зворушила вболівальників словами про Бех-Романчук

Левченко зворушила вболівальників словами про Бех-Романчук

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:01
Левченко підтримала Бех-Романчук у важкий момент
Юлія Левченко під час турніру. Фото: instagram.com/levchenkou/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала великий резонанс у спортивному середовищі, несподівано повідомивши про вагітність. Її підтримало багато спортсменок, але слова Юлії Левченко прозвучали особливо тепло та щиро.

Легкоатлетка прокоментувала новину про поповнення сімейства Марини та Михайла Романчуків в Instagram.

Читайте також:

Фанати одразу ж наповнили сторінку Марини Бех коментарями з привітаннями та словами підтримки. Серед тих, хто відгукнувся на новину, опинилася і її подруга по національній збірній Юлія Левченко, чиї слова зворушили шанувальників.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук із чоловіком. Фото: instagram.com/marynabekh/

Що написала Левченко

Учасниця Олімпійських ігор підкреслила, що ця новина викликала в неї радість та почуття близькості з подругою. Юлія зізналася, що давно відчувала передчуття такої події, наголосила на важливості цього моменту для життя Бех-Романчук та висловила щиру підтримку, назвавши цей час по-справжньому прекрасним.

Водночас кар'єра Марини залишається під пильною увагою. У травні цього року стало відомо про позитивну пробу на тестостерон, що призвело до дискваліфікації спортсменки та поставило під сумнів її спортивне майбутнє.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відомий експерт запропонував УАФ замінити Сергія Реброва іншим фахівцем.

Наставник "Динамо" Олександр Шовковський підтвердив інформацію про травму одного з ключових футболістів команди.

спорт Марина Бех Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
