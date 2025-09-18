Видео
Главная Спорт Левченко тронула болельщиков словами о Бех-Романчук

Левченко тронула болельщиков словами о Бех-Романчук

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:01
Левченко поддержала Бех-Романчук в трудный момент
Юлия Левченко во время турнира. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вызвала большой резонанс в спортивной среде, неожиданно сообщив о беременности. Ее поддержали многие спортсменки, но слова Юлии Левченко прозвучали особенно тепло и искренне.

Легкоатлетка прокомментировала новость о пополнении семейства Марины и Михаила Романчуков в Instagram

Читайте также:

Фанаты сразу же наполнили страницу Марины Бех комментариями с поздравлениями и словами поддержки. В числе тех, кто откликнулся на новость, оказалась и ее подруга по национальной сборной Юлия Левченко, чьи слова тронули поклонников. 

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук с мужем. Фото: instagram.com/marynabekh/

Что написала Левченко

Участница Олимпийских игр подчеркнула, что эта новость вызвала у нее радость и чувство близости с подругой. Юлия призналась, что давно ощущала предчувствие такого события, отметила важность этого момента для жизни Бех-Романчук и выразила искреннюю поддержку, назвав это время по-настоящему прекрасным.

В то же время карьера Марины остается под пристальным вниманием. В мае этого года стало известно о положительной пробе на тестостерон, что привело к дисквалификации спортсменки и поставило под сомнение ее спортивное будущее. 

Напомним, ранее стало известно, что известный эксперт предложил УАФ заменить Сергея Реброва другим специалистом. 

Наставник "Динамо" Александр Шовковский подтвердил информацию про травму одного из ключевых футболистов команды. 

спорт Марина Бех Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
