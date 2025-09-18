Левченко поддержала Бех-Романчук в трудный момент

Юлия Левченко во время турнира. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вызвала большой резонанс в спортивной среде, неожиданно сообщив о беременности. Ее поддержали многие спортсменки, но слова Юлии Левченко прозвучали особенно тепло и искренне.

Легкоатлетка прокомментировала новость о пополнении семейства Марины и Михаила Романчуков в Instagram.

Фанаты сразу же наполнили страницу Марины Бех комментариями с поздравлениями и словами поддержки. В числе тех, кто откликнулся на новость, оказалась и ее подруга по национальной сборной Юлия Левченко, чьи слова тронули поклонников.

Марина Бех-Романчук с мужем. Фото: instagram.com/marynabekh/

Что написала Левченко

Участница Олимпийских игр подчеркнула, что эта новость вызвала у нее радость и чувство близости с подругой. Юлия призналась, что давно ощущала предчувствие такого события, отметила важность этого момента для жизни Бех-Романчук и выразила искреннюю поддержку, назвав это время по-настоящему прекрасным.

В то же время карьера Марины остается под пристальным вниманием. В мае этого года стало известно о положительной пробе на тестостерон, что привело к дисквалификации спортсменки и поставило под сомнение ее спортивное будущее.

