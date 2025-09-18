Магучих и Левченко вышли в финал прыжков в высоту на ЧМ-2025 в Токио

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио прошла квалификация в прыжках в высоту у женщин. Украину на этом этапе представили Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Катерина Табашник.

По итогам квалификации лишь двое легкоатлеток прошли в финал, сообщил портал Новини.LIVE.

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Украинки прошли в финал чемпионата мира

На квалификацию было заявлено 35 прыгуний, из которых Магучих попала в группу А, а Левченко и Табашник в группу B.

В группе B начали с высоты 1.83 м, которую Левченко преодолела с первой попытки, Табашник — с третьей. На 1.88 м Юлия также справилась с первой, а Табашник — со второй.

Магучих в группе А начала с 1.92 м и взяла высоту с первой попытки, как и Левченко. Табашник не преодолела 1.92 м и выбыла из квалификации.

В финал отобрались 16 прыгуний, из которых 11 преодолели 1.92 м, пять — 1.88 м.

Во время прыжков чуда не произошло и все фавориты пробились в финал.

Финалистки: Морган Лейк (Великобритания), Юлия Левченко (Украина), Ярослава Магучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Никола Олислагерс (Австралия), Ангелина Топич (Сербия), Михаэла Груба (Чехия), Мария Жодзик (Польша), Роуз Ебоа (Гана), Кристина Гонзель (Германия), Мария Вукович (Черногория), Елена Куличенко (Кипр), Элизабет Пихела (Эстония), Фатумата Балли (Гвинея), Имке Оннен (Германия), Мерель Маэс (Бельгия).

Финал пройдет 21 сентября в 13:30 по Киеву.

