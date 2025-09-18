Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих и Левченко вышли в финал чемпионата мира

Магучих и Левченко вышли в финал чемпионата мира

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:51
Магучих и Левченко вышли в финал прыжков в высоту на ЧМ-2025 в Токио
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио прошла квалификация в прыжках в высоту у женщин. Украину на этом этапе представили Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Катерина Табашник.

По итогам квалификации лишь двое легкоатлеток прошли в финал, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Украинки прошли в финал чемпионата мира

На квалификацию было заявлено 35 прыгуний, из которых Магучих попала в группу А, а Левченко и Табашник в группу B.

В группе B начали с высоты 1.83 м, которую Левченко преодолела с первой попытки, Табашник — с третьей. На 1.88 м Юлия также справилась с первой, а Табашник — со второй.

Магучих в группе А начала с 1.92 м и взяла высоту с первой попытки, как и Левченко. Табашник не преодолела 1.92 м и выбыла из квалификации.

В финал отобрались 16 прыгуний, из которых 11 преодолели 1.92 м, пять — 1.88 м.

Во время прыжков чуда не произошло и все фавориты пробились в финал.

Финалистки: Морган Лейк (Великобритания), Юлия Левченко (Украина), Ярослава Магучих (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Никола Олислагерс (Австралия), Ангелина Топич (Сербия), Михаэла Груба (Чехия), Мария Жодзик (Польша), Роуз Ебоа (Гана), Кристина Гонзель (Германия), Мария Вукович (Черногория), Елена Куличенко (Кипр), Элизабет Пихела (Эстония), Фатумата Балли (Гвинея), Имке Оннен (Германия), Мерель Маэс (Бельгия).

Финал пройдет 21 сентября в 13:30 по Киеву.

Напомним, ранее известный эксперт предложил УАФ, кем заменить Сергея Реброва.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подтвердил информацию о травме важного футболиста.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика чемпионат мира прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации