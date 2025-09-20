Видео
Главная Спорт Футболиста киевского Динамо признали лучшим в мире

Футболиста киевского Динамо признали лучшим в мире

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 15:58
Тарас Михавко из Динамо — лучший защитник в мире до 21 года
Тарас Михавко после гола "Оболони". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в последние сезоны не славится своей игрой в обороне. При этом, их левый центрбек Тарас Михавко стал одним из лучших в мире.

Об этом говорится в публикации аналитической организации CIES.


Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Михавко показал лучший процент выигранных единоборств

Международный центр спортивных исследований CIES признал Михавко лучшим игроком до 21 года в мире по показателю выигранных верховых дуэлей.

В рейтинге, составленном среди футболистов из 55 ведущих лиг планеты, украинский центрбек продемонстрировал эффективность — 92,3% успеха на втором этаже.

Интересно, что на третьей позиции в этом рейтинге защитник "Реала" Дин Хьосенс, который летом перешел из "Борнмута" за 50 млн евро.

Тарас Михавко
Рейтинг CIES. Фото: CIES

Михавко в этом сезоне провел 11 матчей и забил три гола в ворота соперника.

Напомним, олимпийская призерка по прыжкам в высоту Никола Олислагерс рассказала о настрое на финал чемпионата мира в Токио, где будет противостоять Ярославе Магучих.

Украинский специалист и тренер Виталий Кварцяный нашел нового главного тренера для львовских "Карпат".

рейтинг футбол Динамо УПЛ Тарас Михавко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
