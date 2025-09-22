Видео
Боксер по прозвищу Кин Конг вызвал Усика на бой

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 00:34
Луис Ортис вызвал Александра Усика на бой
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик еще не решил когда и с кем проведет следующий бой. При этом, в WBO обязали его драться с Джозефом Паркером, но украинец всегда может отказаться от поединка.

Сейчас среди возможных соперников Усика появился 46-летний кубинец Луис Ортис, который вызвал его на бой, сообщил портал The Ring.

Усика вызвали на бой

Кубинский тяжеловес ранее вернулся на ринг убедительной победой нокаутом в первом раунде над американцем Филиппом Пенсоном.

После боя Ортис вызвал на бой Энтони Джошуа, Александра Усика, Даниэля Дюбуа и Мозеса Итауму.

"Я могу драться со всеми. Я очень рад этой возможности. Я в хорошей психологической форме, мое тело чувствует себя хорошо. Моя семья рядом, я счастлив", — сказал кубинец.

Ортис ранее был претендентом на титул WBC, который тогда удерживал Деонтей Уайлдер. Они дважды боксировали и Луис проигрывал досрочно.

Напомним, центрального защитника "Динамо" и сборной Украины признали лучшим в мире по игре головой.

Бывший игрок "Динамо" Артем Кравец ответил на комментарии Игоря Суркиса относительно его интервью.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
