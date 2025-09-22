Луис Ортис вызвал Александра Усика на бой

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик еще не решил когда и с кем проведет следующий бой. При этом, в WBO обязали его драться с Джозефом Паркером, но украинец всегда может отказаться от поединка.

Сейчас среди возможных соперников Усика появился 46-летний кубинец Луис Ортис, который вызвал его на бой, сообщил портал The Ring.

Luis Ortiz все еще получает KO's в возрасте 46 лет 😳



pic.twitter.com/ODw6VaXWuI - Zach "🅂🄲🄷🅇🅄🅉" Schumaker (@_SchuZ_) September 20, 2025

Усика вызвали на бой

Кубинский тяжеловес ранее вернулся на ринг убедительной победой нокаутом в первом раунде над американцем Филиппом Пенсоном.

После боя Ортис вызвал на бой Энтони Джошуа, Александра Усика, Даниэля Дюбуа и Мозеса Итауму.

"Я могу драться со всеми. Я очень рад этой возможности. Я в хорошей психологической форме, мое тело чувствует себя хорошо. Моя семья рядом, я счастлив", — сказал кубинец.

Ортис ранее был претендентом на титул WBC, который тогда удерживал Деонтей Уайлдер. Они дважды боксировали и Луис проигрывал досрочно.

