Луис Ортис вызвал Александра Усика на бой

Боксер по прозвищу Кин Конг вызвал Усика на бой
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик еще не решил когда и с кем проведет следующий бой. При этом, в WBO обязали его драться с Джозефом Паркером, но украинец всегда может отказаться от поединка.
Сейчас среди возможных соперников Усика появился 46-летний кубинец Луис Ортис, который вызвал его на бой, сообщил портал The Ring.
Luis Ortiz все еще получает KO's в возрасте 46 лет 😳- Zach "🅂🄲🄷🅇🅄🅉" Schumaker (@_SchuZ_) September 20, 2025
pic.twitter.com/ODw6VaXWuI
Усика вызвали на бой
Кубинский тяжеловес ранее вернулся на ринг убедительной победой нокаутом в первом раунде над американцем Филиппом Пенсоном.
После боя Ортис вызвал на бой Энтони Джошуа, Александра Усика, Даниэля Дюбуа и Мозеса Итауму.
"Я могу драться со всеми. Я очень рад этой возможности. Я в хорошей психологической форме, мое тело чувствует себя хорошо. Моя семья рядом, я счастлив", — сказал кубинец.
Ортис ранее был претендентом на титул WBC, который тогда удерживал Деонтей Уайлдер. Они дважды боксировали и Луис проигрывал досрочно.
Напомним, центрального защитника "Динамо" и сборной Украины признали лучшим в мире по игре головой.
Бывший игрок "Динамо" Артем Кравец ответил на комментарии Игоря Суркиса относительно его интервью.
Читайте Новини.LIVE!