Артем Кравец отреагировал на позицию Суркиса относительно его интервью

Бывший футболист и функционер киевского "Динамо" Артем Кравец ранее раскритиковал все руководство столичного клуба. В ответ владелец команды Игорь Суркис заявил, что не верит своему бывшему советнику.

Кравец в Instagram отреагировал на позицию Суркиса и "Динамо".

Кравец не удивлен позицией "Динамо"

Кравец после своего интервью поблагодарил фанатов за поддержку, которая стала для него настоящей опорой на фоне конфликта с клубом и непонимания от Суркиса.

"Люди, вы просто невероятные. Спасибо вам за все комментарии и сообщения в директ. Меня не услышали в структуре "Динамо", но меня услышали в его сердце — меня услышали те, кто его действительно любит. Благодарен каждому", — написал Кравец.

Ранее экс-форвард киевлян раскритиковал подходы клуба к развитию академии и юношеского футбола и селекции. Артем рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов, чтобы пристроить детей в школу клуба.

