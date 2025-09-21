Видео
Кравец ответил руководству киевского Динамо

Кравец ответил руководству киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 00:21
Артем Кравец отреагировал на позицию Суркиса относительно его интервью
Артем Кравец. Фото: instagram.com/kravets89

Бывший футболист и функционер киевского "Динамо" Артем Кравец ранее раскритиковал все руководство столичного клуба. В ответ владелец команды Игорь Суркис заявил, что не верит своему бывшему советнику.

Кравец в Instagram отреагировал на позицию Суркиса и "Динамо".

Кравец не удивлен позицией "Динамо"

Кравец после своего интервью поблагодарил фанатов за поддержку, которая стала для него настоящей опорой на фоне конфликта с клубом и непонимания от Суркиса.

"Люди, вы просто невероятные. Спасибо вам за все комментарии и сообщения в директ. Меня не услышали в структуре "Динамо", но меня услышали в его сердце — меня услышали те, кто его действительно любит. Благодарен каждому", — написал Кравец.

Ранее экс-форвард киевлян раскритиковал подходы клуба к развитию академии и юношеского футбола и селекции. Артем рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов, чтобы пристроить детей в школу клуба.

спорт футбол Динамо Игорь Суркис Артем Кравец
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
