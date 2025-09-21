Відео
Головна Спорт Кравець відповів керівництву київського Динамо

Кравець відповів керівництву київського Динамо

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 00:21
Артем Кравець відреагував на позицію Суркіса щодо йог інтерв'ю
Артем Кравець. Фото: instagram.com/kravets89

Колишній футболіст та функціонер київського "Динамо" Артем Кравець раніше розкритикував все керівництво столичного клубу. У відповідь власник команди Ігор Суркіс заявив, що не вірить своєму колишньому раднику.

Кравець в Instagram відреагував на позицію Суркіса та "Динамо".

Читайте також:

Кравець не здивований позицією "Динамо"

Кравець після свого інтерв’ю подякував фанатам за підтримку, яка стала для нього справжньою опорою на тлі конфлікту з клубом та нерозуміння від Суркіса.

"Люди, ви просто неймовірні. Дякую вам за всі коментарі та повідомлення в дірект. Мене не почули у структурі "Динамо", але мене почули у його серці — мене почули ті, хто його справді любить. Вдячний кожному", — написав Кравець.

Раніше ексфорвард киян розкритикував підходи клубу до розвитку академії та юнацького футболу і селекції. Артем розповів, що йому пропонували 10 тисяч доларів, щоб прилаштувати дітей в школу клубу.

Нагадаємо, австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс розповіла про фінал чемпіонату світу-2025 в Токіо.

Колишній тренер "Волині" Віталій Кварцяний вважає Олега Лужного кращим кандидатом на посаду головного тренера львівські "Карпати".

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
