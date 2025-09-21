Артем Кравець відреагував на позицію Суркіса щодо йог інтерв'ю

Артем Кравець. Фото: instagram.com/kravets89

Колишній футболіст та функціонер київського "Динамо" Артем Кравець раніше розкритикував все керівництво столичного клубу. У відповідь власник команди Ігор Суркіс заявив, що не вірить своєму колишньому раднику.

Кравець в Instagram відреагував на позицію Суркіса та "Динамо".

Кравець не здивований позицією "Динамо"

Кравець після свого інтерв’ю подякував фанатам за підтримку, яка стала для нього справжньою опорою на тлі конфлікту з клубом та нерозуміння від Суркіса.

"Люди, ви просто неймовірні. Дякую вам за всі коментарі та повідомлення в дірект. Мене не почули у структурі "Динамо", але мене почули у його серці — мене почули ті, хто його справді любить. Вдячний кожному", — написав Кравець.

Раніше ексфорвард киян розкритикував підходи клубу до розвитку академії та юнацького футболу і селекції. Артем розповів, що йому пропонували 10 тисяч доларів, щоб прилаштувати дітей в школу клубу.

