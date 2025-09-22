УЄФА може повернути Динамо в Лігу Європи

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Київське "Динамо" після вильоту від "Маккабі" в плей-оф Ліги Європи продовжує сезон у Лізі конференцій. Однак у клубу все ж може з'явитися шанс повернутися на більш престижний турнір.

Останніми днями посилився тиск на УЄФА з вимогою відсторонити ізраїльські клуби від участі в європейських змаганнях, нагадує портал "Динамо Київ від Шурика".

Можливий сценарій від юриста

Йдеться про команду "Маккабі" з Тель-Авіва, яка вибила "Динамо" з Ліги Європи. За словами спортивного юриста Іллі Скоропашкіна, у разі дискваліфікації "Маккабі" може спрацювати прецедент 2013 року, коли після бану "Металіста" УЄФА відновив у турнірі його суперника — ПАОК. Аналогічна схема відкрила б шлях для киян.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: УНІАН

Водночас юрист підкреслює: офіційних рішень поки що немає, і в розкладі виконкому УЄФА питання дискваліфікації Ізраїлю на найближчі дати не стоїть. Останнє засідання стосувалося інших регламентних тем і відбулося ще 11 вересня.

"Якщо "Маккабі" справді буде знято з турніру, шанс для "Динамо" на повернення до Ліги Європи існує. Але зараз це тільки гіпотетика — все залежить від позиції УЄФА", — сказав Скоропашкін.

