Онлайн-трансляція церемонії Золотий м'яч-2025 — усі деталі

Ламін Ямаль є претендентом на нагороду. Фото: Reuters/Isabel Infantes

У Франції готуються назвати ім'я найкращого футболіста світу. У понеділок, 22 вересня, відбудеться урочиста церемонія вручення Золотого м'яча-2025 від журналу France Football.

Українські вболівальники отримають можливість у прямому ефірі спостерігати за церемонією, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Головне шоу пройде в паризькому театрі Шатле і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Для глядачів з України пряма трансляція буде доступна на каналі "Футбол 1" сервісу MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт".

Усман Дембеле може стати головним героєм вечора. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Що покажуть на церемонії

Організатори підготували не тільки вручення головної нагороди за звання найкращого футболіста року та найкращої футболістки. У Парижі також розіграють інші трофеї: приз імені Яшина для воротарів, нагороду Пушкаша за найкращий гол, премію Копи для молодих гравців, приз Мюллера для бомбардирів, Сократеса за гуманітарні ініціативи та нагороди найкращим тренерам сезону.

Що відомо про трансляцію

Початок церемонії заплановано на 21:00 за Києвом (20:00 CET). Українські вболівальники зможуть обрати зручний варіант: підписка на "Футбол 1" через MEGOGO або безкоштовний показ на каналі "MEGOGO Спорт". Додатково прямий ефір обіцяє офіційна онлайн-трансляція на YouTube-каналі L'Equipe.

Головними фаворитами в боротьбі за Золотий м'яч-2025 вважають нападника "ПСЖ" Усмана Дембеле, а також лідерів "Барселони" Ламіна Ямаля та Рафінью. Торік трофей дістався півзахиснику "Манчестер Сіті" Родрі, але тепер світ футболу чекає на нового лауреата.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливого переходу Сергія Реброва зі збірної України до відомого грецького клубу.

Ексфорвард "жовто-синіх" Артем Кравець розповів про факти корупції в київському "Динамо" і спровокував великий скандал.