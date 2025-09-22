Видео
Главная Спорт Где и когда смотреть церемонию Золотой мяч-2025

Где и когда смотреть церемонию Золотой мяч-2025

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 10:21
Онлайн трансляция церемонии Золотой мяч-2025 — все детали
Ламин Ямаль является претендентом на награду. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Во Франции готовятся назвать имя лучшего футболиста мира. В понедельник, 22 сентября, состоится торжественная церемония вручения Золотого мяча-2025 от журнала France Football.

Украинские болельщики получат возможность в прямом эфире наблюдать за церемонией, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Главное шоу пройдет в парижском театре Шатле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Для зрителей из Украины прямая трансляция будет доступна на канале "Футбол 1" сервиса MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO Спорт". 

Усман Дембеле
Усман Дембеле может стать главным героем вечера. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Что покажут на церемонии

Организаторы подготовили не только вручение главной награды за звание лучшего футболиста года и лучшей футболистки. В Париже также разыграют другие трофеи: приз имени Яшина для вратарей, награду Пушкаша за лучший гол, премию Копы для молодых игроков, приз Мюллера для бомбардиров, Сократеса за гуманитарные инициативы и награды лучшим тренерам сезона.

Что известно о трансляции

Начало церемонии запланировано на 21:00 по Киеву (20:00 CET). Украинские болельщики смогут выбрать удобный вариант: подписка на "Футбол 1" через MEGOGO или бесплатный показ на канале "MEGOGO Спорт". Дополнительно прямой эфир обещает официальная онлайн трансляция на YouTube-канале L’Equipe.

Главными фаворитами в борьбе за Золотой мяч-2025 считаются нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле, а также лидеры "Барселоны" Ламин Ямаль и Рафинья. В прошлом году трофей достался полузащитнику "Манчестер Сити" Родри, но теперь мир футбола ждет нового лауреата.

Напомним, стали известны детали возможного ухода Сергея Реброва из сборной Украины в известный греческий клуб. 

Экс-форвард "желто-синих" Артем Кравец рассказал о фактах коррупции в киевском "Динамо" и спровоцировал большой скандал. 

спорт футбол Золотой мяч Рафинья Усман Дембеле Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
