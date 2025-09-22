Видео
Главная Спорт Назначение Реброва в греческий клуб оказалось под вопросом

Назначение Реброва в греческий клуб оказалось под вопросом

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 09:43
Ребров остается в Украине, Панатинаикос выбрал другого тренера
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: УАФ

Греческий грант "Панатинаикос" официально ищет замену после увольнения Руя Витории и рассматривает Сергея Реброва среди основных кандидатов. Клуб уже начал обсуждения с окружением специалиста из сборной Украины

Переход наставника может состояться в ближайшие недели несмотря на то, что Ребров связан контрактом с Украинской Ассоциацией футбола до лета 2026 года, сообщает портал in.gr.  

Читайте также:

При этом Сергей Ребров пока предпочитает не подтверждать слухи, заявляя, что официальных предложений от "Панатинаикоса" не поступало, а его текущие обязательства перед Украиной остаются приоритетом. Альтернативой украинцу рассматривается Марк ван Боммель, свободный тренер, готовый приступить к обязанностям сразу. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Фото: УАФ

Кто еще может возглавить "Панатинаикос"

Также в списке фигурирует третья кандидатура. Это Абель Феррейра из "Палмейраса", контракт которого истекает в декабре 2025 года. Повторного продления соглашения пока нет, что делает его потенциальным вариантом, если Панатинаикос захочет убедиться в наличии нескольких вариантов.

Одновременно греческие СМИ сообщают, что баланс решения зависит от готовности кандидата работать в условиях ожиданий болельщиков и требований к результатам. Для "Панатинаикоса" ключевым является не только опыт тренера, но и способность быстро адаптироваться и показать результат.

Напомним, ранее стала известна зарплата футболистов сборной Украины Владислава Ваната и Виктора Цыганкова в испанской "Жироне". 

В Украине разгорается скандал вокруг интервью бывшего футболиста и работника "Динамо" Артема Кравца о системе управления киевского клуба. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
