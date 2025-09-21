Усик объяснил проблемы сборной Украины на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик в сентябре в Ливерпуле посетил чемпионат мира по боксу. На этом турнире сборная Украины выиграла всего одну бронзовую медаль.

Усик в интервью Exceed Boxing рассказал о проблемах команды.

Усик указал на проблемы команды

Усик отметил, что украинские боксеры из сборной длительное время не боксировали на международных соревнованиях из-за их нехватки. Причиной простоя стала война.

"Надо увеличить возможности для наших ребят, потому что у нас очень большой простой был. Они не боксировали. Война мешает обмениваться опытом на международной арене. Мы должны адаптироваться к нынешнему формату жизни", — подчеркнул Усик.

По словам боксера, для достижения результатов на мировом уровне нужно переформатировать подходы к боксу, чтобы соответствовать современным тенденциям давать спортсменам шанс конкурировать.

В сборной перед вылетом на чемпионат мира была неопределенность, поскольку он проходил под патронатом организации World Boxing, в которую Федерация бокса Украины вступила лишь перед стартом турнира.

