Даниил Жасан гарантировал Украине первую медаль ЧМ по боксу в Ливерпуле

В Ливерпуле, Англия продолжается чемпионат мира по любительскому боксу. Турнир впервые проходит под эгидой World Boxing.

Для сборной Украины, которая выступает на турнире не лучшим образом, уже обеспечена первая медаль, сообщил портал Новини.LIVE.

Жасан завершит турнир с медалью

В четвертьфинале украинец Даниил Жасан в весовой категории до 85 кг вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.

Украинец победил грузина Георгия Кушиташвили, который ранее выступал за сборную России. Бой остановили после первого раунда из-за рассечения соперника, а судьи присудили победу Жасану по преимуществу в раунде.

Соперник травмировался еще в 1/8 финала, но рассечение зашили. Однако в бою с Жасаном рана открылась.

Ранее харьковчанин одолел представителя Германии в 1/16 финала и Ирландии в 1/8 финала.

Жасан — единственный представитель сборной Украины, кто дошел до полуфинала. Медаль Даниила стала единственным утешением для сборной Украины, которая провалила турнир.

