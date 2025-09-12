Видео
Главная Спорт Украинский боксер гарантировал медаль чемпионата мира-2025

Украинский боксер гарантировал медаль чемпионата мира-2025

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 22:50
Даниил Жасан гарантировал Украине первую медаль ЧМ по боксу в Ливерпуле
Даниил Жасан. Фото: worldboxingliverpool.com

В Ливерпуле, Англия продолжается чемпионат мира по любительскому боксу. Турнир впервые проходит под эгидой World Boxing.

Для сборной Украины, которая выступает на турнире не лучшим образом, уже обеспечена первая медаль, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Жасан завершит турнир с медалью

В четвертьфинале украинец Даниил Жасан в весовой категории до 85 кг вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль.

Украинец победил грузина Георгия Кушиташвили, который ранее выступал за сборную России. Бой остановили после первого раунда из-за рассечения соперника, а судьи присудили победу Жасану по преимуществу в раунде.

Соперник травмировался еще в 1/8 финала, но рассечение зашили. Однако в бою с Жасаном рана открылась.

Ранее харьковчанин одолел представителя Германии в 1/16 финала и Ирландии в 1/8 финала.

Жасан — единственный представитель сборной Украины, кто дошел до полуфинала. Медаль Даниила стала единственным утешением для сборной Украины, которая провалила турнир.

Напомним, экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй заявил, что в мире Александр Усик проигрывает только одному боксеру.

Топовый супертяжеловес Джозеф Паркер сомневается, что его бой с Усиком когда-то состоится.

бокс любительский бокс чемпионат мира Даниил Жасан World Boxing
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
