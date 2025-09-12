Відео
Український боксер гарантував медаль чемпіонату світу-2025

Український боксер гарантував медаль чемпіонату світу-2025

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 22:50
Данило Жасан гарантував Україні першу медаль ЧС з боксу у Ліверпулі
Данило Жасан. Фото: worldboxingliverpool.com

У Ліверпулі, Англія продовжується чемпіонат світу з аматорського боксу. Турнір вперше проходить під егідою World Boxing.

Для збірної України, яка виступає на турнірі не кращим чином, вже забезпечена перша медаль, повідомив портал Новини.LIVE.

Жасан завершить турнір з медаллю

У чвертьфіналі українець Данило Жасан у ваговій категорії до 85 кг вийшов до півфіналу, гарантувавши собі щонайменше бронзову медаль.

Українець переміг грузина Георгія Кушиташвілі, який раніше виступав за збірну Росії. Бій зупинили після першого раунду через розсічення суперника, а судді присудили перемогу Жасану за перевагою в раунді.

Суперник травмувався ще в 1/8 фіналу, але розсіченні зашили. Однак в бою з Жасаном рана відкрилася.

Раніше харків'янин здолав представника Німеччини в 1/16 фіналу та Ірландії в 1/8 фіналу.

Жасан — єдиний представник збірної України, хто дійшов до півфіналу. Медаль Данила стала єдиною розрадою для збірної України, яка провалила турнір.

бокс аматорський бокс чемпіонат світу Данило Жасан World Boxing
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
