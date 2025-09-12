Данило Жасан гарантував Україні першу медаль ЧС з боксу у Ліверпулі

Данило Жасан. Фото: worldboxingliverpool.com

У Ліверпулі, Англія продовжується чемпіонат світу з аматорського боксу. Турнір вперше проходить під егідою World Boxing.

Для збірної України, яка виступає на турнірі не кращим чином, вже забезпечена перша медаль, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Жасан завершить турнір з медаллю

У чвертьфіналі українець Данило Жасан у ваговій категорії до 85 кг вийшов до півфіналу, гарантувавши собі щонайменше бронзову медаль.

Українець переміг грузина Георгія Кушиташвілі, який раніше виступав за збірну Росії. Бій зупинили після першого раунду через розсічення суперника, а судді присудили перемогу Жасану за перевагою в раунді.

Суперник травмувався ще в 1/8 фіналу, але розсіченні зашили. Однак в бою з Жасаном рана відкрилася.

Раніше харків'янин здолав представника Німеччини в 1/16 фіналу та Ірландії в 1/8 фіналу.

Жасан — єдиний представник збірної України, хто дійшов до півфіналу. Медаль Данила стала єдиною розрадою для збірної України, яка провалила турнір.

Нагадаємо, ексчемпіон світу в двох дивізіонах Девід Хей заявив, що у світі Олександр Усик програє лише одному боксеру.

Топовий суперважковаговик Джозеф Паркер сумнівається, що його бій з Усиком колись відбудеться.