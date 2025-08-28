Відео
Участь збірної України в ЧС із боксу під загрозою

Участь збірної України в ЧС із боксу під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:05
Котельник повідомив про проблеми з участю України в ЧС із боксу
Андрій Котельник відповідає на запитання. Фото: instagram.com/kotelnyk_andriy/

Ексчемпіон світу та президент Асоціації боксу України Андрій Котельник прокоментував ситуацію навколо допуску національної збірної до чемпіонату світу 2025 року в Ліверпулі.

Він зазначив, що команда поки не отримала офіційного підтвердження права на участь у турнірі, повідомляє Lucky Punch.

Читайте також:

Головна проблема полягає у відсутності членства України в міжнародній організації World Boxing, яка проводить змагання.

За словами функціонера, українська сторона активно працює над розв'язуванням цього питання. Обласні федерації боксу звернулися до президента World Boxing Бориса ван дер Ворста та Володимира Кличка з проханням підтримати українську команду. Однак в організації нагадали про складність порушення статуту і поки лише пообіцяли розглянути запит.

Андрей Котельник
Андрій Котельник відповідає на запитання. Фото: instagram.com/kotelnyk_andriy/

Турнір під загрозою

Котельник підкреслив, що нинішня ситуація — результат помилок керівництва Федерації боксу України. За його словами, попри заяви про готовність команди, відкриті візи та куплені квитки, підтвердження участі досі немає.

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб спортсмени, які чесно готувалися до головного старту року, виявилися заручниками управлінської безвідповідальності. Сьогодні існує реальний ризик того, що Україна втратить право виступити на чемпіонаті світу. Порожні заяви не можуть замінити конкретних дій. Упевнений, що рішення має бути знайдено найближчим часом, інакше наслідки будуть катастрофічними", — сказав Котельник.

Нагадаємо, Василь Ломаченко звернувся до вболівальників та заявив про участь у заході від WBO.

Легкоатлет Олег Дорощук став головним претендентом на перемогу у фіналі Діамантової ліги.

Австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс розкрила секрет домінування у стрибках у висоту в нинішньому сезоні.

спорт бокс Збірна України з боксу професійний бокс українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
