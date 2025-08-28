Котельник сообщил о проблемах с участием Украины в ЧМ по боксу

Андрей Котельник отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/kotelnyk_andriy/

Экс-чемпион мира и президент Ассоциации бокса Украины Андрей Котельник прокомментировал ситуацию вокруг допуска национальной сборной к чемпионату мира 2025 года в Ливерпуле.

Он отметил, что команда пока не получила официального подтверждения права на участие в турнире, сообщает Lucky Punch.

Главная проблема заключается в отсутствии членства Украины в международной организации World Boxing, которая проводит соревнования.

По словам функционера, украинская сторона активно работает над решением этого вопроса. Областные федерации бокса обратились к президенту World Boxing Борису ван дер Ворсту и Владимиру Кличко с просьбой поддержать украинскую команду. Однако в организации напомнили о сложности нарушения устава и пока лишь пообещали рассмотреть запрос.

Турнир под угрозой

Котельник подчеркнул, что нынешняя ситуация — результат ошибок руководства Федерации бокса Украины. По его словам, несмотря на заявления о готовности команды, открытых визах и купленных билетах, подтверждения участия до сих пор нет.

"Мы считаем недопустимым, чтобы спортсмены, которые честно готовились к главному старту года, оказались заложниками управленческой безответственности. Сегодня существует реальный риск того, что Украина потеряет право выступить на чемпионате мира. Пустые заявления не могут заменить конкретных действий. Уверен, что решение должно быть найдено в ближайшее время, иначе последствия будут катастрофическими", — сказал Котельник.

